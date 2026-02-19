Fost președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viață

„Îl condamnăm pe Yoon la închisoare pe viață” pentru că a condus o insurecție, a declarat judecătorul Ji Gwi-yeon de la Tribunalul Districtual Central din Seul, citind verdictul.

Fostul președinte Yeol a scăpat de pedeapsa cu moartea

Fostul lider conservator a scăpat, astfel, de pedeapsa cu moartea, cerută de acuzare.

Într-un discurs surpriză în seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a decretat legea marțială și a ordonat armatei să ia cu asalt Adunarea Națională.

Cu toate acestea, un număr suficient de membri ai parlamentului au reușit să se strecoare în clădirea legislativului, înconjurată de soldați, și să adopte o rezoluție împotriva acestei tentative de acaparare a puterii, forțându-l pe președintele de atunci să dea înapoi.

Regimul civil a fost în cele din urmă suspendat doar pentru șase ore, dar această tentativă de acaparare a puterii a declanșat o criză politică profundă și prelungită în țară.

Yoon, care a apărut în fața instanței din arest, fusese deja destituit în aprilie pentru aceste fapte.

Instanța, care l-a găsit vinovat și pe fostul ministru al Apărării Kim Yong-hyun, urmează să pronunțe sentințe și împotriva celorlalți inculpați din dosar în zilele următoare, relatează AFP și Yonhap, preluat de Agerpres.

Și Kim Keon Hee, soţia lui Yoon Suk Yeol, a fost condamnată, la sfârșitul lunii ianuarie, la un an şi opt luni de închisoare pentru luare de mită.