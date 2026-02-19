€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Cultura Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat
Data publicării: 17:37 19 Feb 2026

Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat
Autor: Crişan Andreescu

coloana

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, face un elogiu la adresa lui Constantin Brâncuși, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea artistului, figură emblematică a sculpturii universale și fondator al artei moderne.

În urmă cu ceva ani de zile, când „dragostea” față de Brâncuși nu era zgâriată pe operele sale, am avut șansa de a fi fost aproape de porțile către o altă lume.

Nu știu de ce, dar la un moment dat, m-am lipit cu spatele de Coloana Infinitului și am privit în sus încercând în mod profan să văd unde se termina Coloana, dar ea nu se termina, se făcea una cu cerul ca și când ar fi fost calea către un infinit care te chema, te atrăgea pe tine, muritor curios, către un loc al unei păci eterne pe care speri să o poți trăi.

Nu știu dacă va mai fi posibil să faceți la Târgu Jiu acest exercițiu, dar puteți închide ochii și imaginați-vă atingerea Coloanei, căutați-i sfârșitul. Nu-l veți găsi, dar veți înțelege că Brâncuși venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat să o cunoască.

Ziua de astăzi, dedicată lui #Brâncuși, ne amintește că patrimoniul cultural nu este doar trecut, ci respirația vie a prezentului. Să-l celebrăm nu doar prin cuvinte, ci prin felul în care alegem să privim lumea: cu profunzime, curaj și cu respect pentru rădăcinile noastre.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Gigi Becali atacă dur planul lui Radu Miruță cu CSA Steaua: „E vai de capul lui, la mintea lui de USR-ist”
Publicat acum 27 minute
Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat
Publicat acum 37 minute
Alertă de securitate! Românii riscă să fie filmați în propriile case, dacă au acest tip de camere de supraveghere
Publicat acum 49 minute
Corneliu Ștefan: Am intrat într-o etapă de analiză internă la nivelul județului Dâmbovița
Publicat acum 55 minute
„Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici”. Cum l-a prezentat Donald Trump pe Nicușor Dan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 5 ore si 36 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close