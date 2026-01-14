€ 5.0897
Nicolae Iorga și panteonul culturii române. Ziua Culturii Naționale la BCU „Carol I"
Data publicării: 14:19 14 Ian 2026

Nicolae Iorga și panteonul culturii române. Ziua Culturii Naționale la BCU „Carol I”
Autor: Flaviu Predescu

BCU BCU, foto arhivă

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 14:00, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în colaborare cu Arhivele Naționale ale României și Muzeul Național al Literaturii Române, organizează în aula sa conferința „Nicolae Iorga: 155 de ani de la naștere”, eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale.

 

Manifestarea își propune să aducă în atenția publicului una dintre cele mai complexe și influente personalități ale culturii românești, într-un cadru de reflecție și dialog academic.

La conferință vor lua cuvântul conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Cristian Anița, director general al Arhivelor Naționale ale României, Ioan Cristescu, managerul Muzeului Național al Literaturii Române, și Adrian Cioroianu, istoric și diplomat. 

Nicolae Iorga și panteonul culturii române. Ziua Culturii Naționale la BCU „Carol I”

Expoziție structurată cronologic

Cu acest prilej va fi vernisată o expoziție foto-documentară realizată de Biblioteca Centrală Universitară în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, care valorifică resurse păstrate în fondurile Arhivelor Centrale, precum și ale serviciilor județene Iași și Botoșani. Expoziția, structurată cronologic, va prezenta acte de stare civilă, documente de școlarizare, fotografii inedite din copilăria și adolescența lui Nicolae Iorga, manuscrise, corespondență personală, diplome, concepte de articole, precum și documente legate de întemeierea Institutului de Studii Sud-Est Europene (1914). Din colecțiile BCU „Carol I” se vor putea descoperi publicații rare și scrieri mai puțin cunoscute – texte despre agricultură, economie, artă, religie sau comerț, ediții princeps ale unor piese de teatru și publicații seriale patronate de Iorga – conturând imaginea unei personalități polivalente, a cărui operă depășește clișeele consacrate.

Un izvor de înțelegere și dialog

„Nicolae Iorga este un uriaș al culturii române alături de Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși sau Celibidache. El aparține unui panteon al spiritului românesc care nu se revendică doar festiv, ci se studiază și se interoghează continuu. Iorga întruchipează idealul il uomo universale – istoricul, profesorul, publicistul, intelectualul și omul politic care a construit punți între România și marile centre ale Europei. Nu întâmplător, în acest an aniversar, expunem inclusiv prima sa publicație apărută la Roma, într-o revistă de prestigiu, un gest simbolic al deschiderii sale către universalitate. Ziua Culturii Naționale este un prilej nu doar de evocare, ci și de reafirmare a culturii ca exercițiu viu, prezent în viața de zi cu zi și definitoriu pentru identitatea noastră. Această conferință și expoziție invită publicul să redescopere complexitatea culturii noastre și să o privească nu ca pe un patrimoniu închis în vitrine, ci ca pe un izvor de înțelegere și dialog”, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

