Realitate tulburătoare: În timpul deportărilor, mulți evrei puteau lua cu ei un singur obiect. De ce unii au ales vioara

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Institutul Cultural Român prezintă pe 27 ianuarie, între orele 12:00 și 18:00, în Sala Mare din Aleea Alexandru 38, experiența de realitate virtuală „Human Violins – Prelude”, o creație vizuală și sonoră profundă, care explorează puterea transformatoare a muzicii în momentele cele mai întunecate ale istoriei.

Evenimentul imersiv este realizat în parteneriat cu UNATC „I.L. Caragiale” și propune publicului o formă contemporană de comemorare prin intermediul artei și tehnologiei. Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea acces individual la experiența „Human Violins – Prelude” prin intermediul ochelarilor VR și al sistemelor audio, într-un cadru dedicat introspecției, empatiei și reconectării cu memoria istorică. Conceput ca un univers vizual și sonor impresionant, proiectul utilizează tehnologia Unreal Engine, integrând compoziții muzicale originale, design vizual poetic și un nivel ridicat de interactivitate. Intrarea este liberă.

„Human Violins – Prelude”, creat de artista română Ioana Mischie, se remarcă prin recunoașterea internațională: după premiera versiunii single-user în cadrul prestigioasei secțiuni Venice Immersive – La Biennale di Venezia 2023, premiera mondială a versiunii multi-user a avut loc în Cannes Immersive Competition 2024, fiind selectat între doar opt proiecte din întreaga lume. Echipa principală a proiectului este coordonată de Ioana Mischie, artistă transmedia, regizoare, scenaristă și cercetătoare recunoscută internațional, fondatoare a laboratorului interactiv Storyscapes.

Muzica și dezvoltarea interactivă sunt semnate de Adrian Tăbăcaru, direcția artistică aparține lui Alexandru Pop, iar interpretările muzicale sunt realizate de Raluca Stratulat și Electra Drossos. Vocea protagonistei este interpretată de Cabiria Morgenstern, iar designul vizual și dezvoltarea tehnică sunt rezultatul colaborării cu o echipă internațională de artiști, animatori și ingineri audio-vizuali.

Proiectul pornește de la o realitate tulburătoare a Holocaustului: în timpul deportărilor, mulți evrei puteau lua cu ei un singur obiect, iar unii au ales vioara – ultimul lor mijloc de expresie, identitate și umanitate. Inspirat de această memorie, „Human Violins – Prelude” urmărește povestea ficționalizată a Almei, o adolescentă de 15 ani pasionată de vioară, care trăiește într-un univers marcat de teroare și opresiune.

Prin muzică, Alma își găsește libertatea interioară, iar vioara devine un simbol puternic al demnității, rezistenței și capacității spiritului uman de a transcende suferința. Experiența VR permite publicului nu doar să urmărească narațiunea, ci și să interacționeze cu ea, oferindu-i șansa de a continua moștenirea muzicală a protagonistei și de a transforma, prin gesturi simbolice, lumea rigidă în care aceasta trăiește într-un spațiu luminos și expresiv.

Proiectul reflectează asupra rolului transformator al muzicii în cele mai dificile contexte ale istoriei umane, arătând cum arta poate deveni un instrument de supraviețuire, speranță și reconstrucție interioară. Această coproducție româno-franceză marchează o performanță importantă pentru scena imersivă din România, reprezentând un exemplu de excelență artistică și tehnologică.

Ziua de 27 ianuarie 1945 reprezintă ziua eliberării prizonierilor din lagărul de la Auschwitz-Birkenau și marchează comemorarea la nivel internațional a victimelor Holocaustului. Institutul Cultural Român este invitat permanent în cadrul Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și se implică direct în realizarea unei serii de acțiuni din cadrul Planului de acțiune al Strategiei. Evenimente de marcare a Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului vor fi organizate la reprezentanțele Institutului Cultural Român de la Paris, Berlin, Stockholm, Viena, Chișinău, Londra, New York, Tel Aviv și Varșovia.