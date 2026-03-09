Evenimentul „Femeia și Cariera”, ediția a IV-a, organizat de CECCAR Constanța la Cazinoul din Constanța

Gazda evenimentului a fost Doamna Elena Vlad, presedintele Consiliului Filialei CECCAR Constanta, alaturi de invitati de onoare Viceprimarul municipiului Constanța – domnul Costin Răsăuțeanu si doamna Elena Ecaterina Chivu - Președintele Consiliului Superior al CECCAR.

Participare numeroasă din partea profesioniștilor contabili

Prezente la eveniment s-au aflat reprezentatele edițiilor anterioare: doamna Liliana Moldoveanu – jurnalist Radio Constanta și dna Maria Urziceanu – expert contabil de peste 30 de ani.

Au participat membrii Consiliului Filialei, Comisiei de Disciplina, membri experti contabili ai Filialei Ceccar Constanta.

Tema celei de-a patra editii Femeia si Cariera este Povestea Cazinoului din Constanța, Detaliile neștiute despre clădirea emblematică de pe litoral, prezentată de doamna Andreea Ștefan – ghid al Cazinoului din Constanța.

In cadrul evenimentului a avut loc si ceremonia de depunere a juramantului de credinta fata de profesia de expert contabil de catre 17 noi membri ai Corpului.

Mesajul transmis de președintele CECCAR Constanța

Doamna Elena Vlad, presedintele Consiliului Filialei CECCAR Constanta, le-a transmis doamnelor prezente la eveniment:

“Astăzi la început de martie, nu celebrăm doar venirea primăverii, ci si forța, determinarea și eleganța cu care femeile construiesc cariere de succes în profesia contabilă.

Profesia noastră este una a responsabilității, iar faptul că atât de multe femei aleg sa își pună amprenta aspura acestei lumi, confirma cât de valoroasă este contribuția dumneavoastră.

Cu mândrie constatăm că majoritatea firmelor de expertiză si contabilitate sunt conduse de femei și că peste jumatate din experții contabili liber profesionisti sunt doamne. Dincolo de cifre, însă, vedem zi de zi oameni dedicati, profesioniști care sprijină antreprenorii, iau decizii strategice și contribuie la dezvoltarea mediului economic. [...]

Vă doresc tuturor o primăvară frumoasă, plină de inspirație, recunoaștere și bucurie! La mulți ani! nouă! Vă îndemn să profesăm cu demnitate !”

Viceprimarul Costin Rasauteanu a felicitat doamnele prezente la eveniment si le-a urat succes in cariera si o primavara frumoasa, declarand ca oricand va fi nevoie va “Conta pe profesionisii contabili “ deoarece experienta i-a demonstrat ca din fiecare echipa de succes obligatoriu se afla si un expert contabil “.

Elena Ecaterina Chivu: Profesia contabilă, un pilon de echilibru în economie

Deasemenea, Președintele Consiliului Superior al CECCAR – doamna Elena Ecaterina Chivu a mulțumit pentru invitația intr-un loc care spune “o poveste despre eleganță, istorie și reziliență – Cazinoul din Constanța.

Profesia contabilă are și ea această discreție solidă. Nu se vede mereu în prim plan, dar ține în echilibru instituții companii și, în fond, economia însăși.

Cazinoul, asemenea profesiei contabile, a trecut prin epoci diferite, prin perioade de strălucire, dar și prin perioade în care rezistența a fost mai importantă decât spectaculozitatea.

În această profesie, femeile au devenit un pilon esențial prin modul în care au adus echilibru, rigoare și atenție pentru detalii care transformă contabilitatea dintr-o simplă tehnică într-o formă de responsabilitate publică. Când vorbim despre Femeia și cariera – vorbim de capacitatea femeii de a construi. [...]

Vă felicit și vă doresc mult succes în profesie.“