Vârsta la care ar trebui să îți verifici ficatul. Dr. Anca Trifan: Ce investigații sunt recomandate

Ficatul gras non-alcoolic asociat disfuncției metabolice afectează tot mai mulți oameni și este corelat cu obezitate, diabet și riscuri cardiovasculare.

Întrebată de la ce vârstă oamenii ar trebui să își facă teste pentru a vedea starea ficatului, dr. Anca Trifan, coordonatorul Institutului de Hepatologie și Gastroenterologie din Iași, a explicat că prevenția ficatului gras este foarte importantă, nu doar tratarea complicațiilor precum ciroză sau cancer hepatic.

„De la ce vârstă ar trebui să se îngrijoreze oamenii, să facă teste?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Toate societățile profesionale, în primul rând Societatea Europeană pentru Studiul Ficatului, încearcă să schimbe paradigma în sensul de a nu ne ocupa doar de consecințele pe termen lung ale unor afecțiuni cronice hepatice, adică să nu ne ocupăm doar de ciroză decompensată, să vorbim doar de transplantul hepatic și de cancerul hepatocelular, pentru că acestea sunt consecințele pe termen lung și ale ficatului gras și să încercăm să acționăm mult înainte pentru a preveni.

În momentul în care condițiile de viață sunt mai bune, în care persoana este conștientă că poate face ceva pentru sănătatea sa - și sunt măsuri simple și ieftine - avem speranța că această pandemie, acest tsunami se va opri sau își va micșora viteza astfel încât predicțiile care sunt astăzi în literatură să se dovedească a fi false. Eu așa sper, pentru că, după predicțiile publicate, se pare că 50% din populația globului va fi afectată de ficatul gras asociat disfuncției metabolice în anul 2050. Mi se pare chiar foarte îngrijorător.

Dacă acționăm acum, poate în 2050 vom avea o prevalență poate ușor mai mică decât cea raportată astăzi, de aproximativ 30%”, a spus dr. Anca Trifan.

Cum afli dacă suferi de ficat gras

Întrebată cum poate un pacient să afle dacă suferă de această afecțiune, dr. Anca Trifan a explicat că ecografia abdominală arată aspectul ficatului. De asemenea, pacientul poate efectua analize de sânge.

„Cum află un pacient că are această problemă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Pacientul află simplu că are această problemă în sensul că o ecografie abdominală va arăta ceea ce se cheamă ficat mare, alb și strălucitor, adică îi va spune doctorul care efectuează ecografia: „Ai ficat gras”, pentru că așa arată ficatul la ecografie.

După care i se spune să facă niște analize uzuale, dar și analizele pentru a exclude o altă cauză a ficatului gras, deci afecțiuni virale, afecțiuni autoimune. I se va face o anamneză amănunțită pentru a afla dacă pacientul este sub vreun tratament și, nu în ultimul rând, se va face un chestionar pentru a evalua consumul cronic inadecvat de alcool.

Consumul de alcool inadecvat produce și el ficat gras, alcoolic de data aceasta, și aici măsurile sunt altele, dar și aici măsurile depind și de societate, nu numai de individ.

Deci după ce își face ecografia, i se fac niște analize nu chiar foarte complicate, se face chestionarul apropo de consumul de alcool, i se face chestionarul apropo de medicația pe care o folosește.

Doctorul se orientează dacă este un ficat gras asociat disfuncției metabolice sau nu, după care, problema cea mai importantă, mai ales la nivelul medicului de familie, trebuie să stratifice riscul de evoluție a unui ficat gras, o steatoză simplă, spre fibroză avansată sau ciroză și pentru acest lucru trebuie efectuate un test serologic noninvaziv de tipul FIB-4 sau poate APRI - unul mai simplu.

Dacă pacientul are la acest test noninvaziv o fibroză mai mare de 2, el trebuie trimis către medicul specialist hepatolog pentru o evaluare suplimentară”, a spus dr. Anca Trifan la DC News și DC Medical.

