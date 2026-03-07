€ 5.0941
DCNews Stiri Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur
Data actualizării: 14:12 07 Mar 2026 | Data publicării: 13:49 07 Mar 2026

Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur
Autor: Elena Aurel

Donald Trump Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, a postat recent un mesaj pe platforma Truth Social în care a amenințat că Iranul „va fi lovit foarte dur” astăzi.

Donald Trump a susținut că Iranul și-a cerut scuze și „s-a predat” vecinilor săi din Orientul Mijlociu și, de asemenea, „a promis că nu va mai trage asupra lor”.

Președintele SUA a spus că „această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului”.

În mesajul său de pe rețelele de socializare, Donald Trump a promis, de asemenea, mai multe atacuri astăzi.

Iranul, care este bătut rău de tot, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacurilor neîncetate ale SUA și Israelului.

Ei urmăreau să preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată când Iranul pierde, în mii de ani, în fața țărilor din Orientul Mijlociu. 

Ei au spus: „Mulțumim, președinte Trump”. Eu am spus: „Cu plăcere!”.

Iranul nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci este, în schimb, „PIERZĂTORUL ORIENTULUI MIJLOCIU” și va fi așa timp de multe decenii până când se va preda sau, mai probabil, se va prăbuși complet!

Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului greșit al Iranului, sunt luate în calcul pentru distrugere completă și moarte sigură zone și grupuri de oameni care nu fuseseră considerate ținte până în acest moment”, a scris Donald Trump pe Truth Social. 

VEZI ȘI: Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție

Președintele Iranului şi-a cerut scuze statelor din Golf și a promis oprirea atacurilor

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit Agerpres și AFP.

"Cer scuze ţărilor vecine care au fost atacate de Iran", a declarat el într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, afirmând că Iranul nu-şi vizează vecinii decât dacă este atacat dinspre aceste ţări.

Pezeshkian a afirmat că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări.

"Consiliul de conducere provizoriu a decis (vineri) că nu vor mai fi atacuri asupra ţărilor vecine, nici rachete trase, decât dacă un atac asupra Iranului va proveni din aceste ţări", a declarat el.

VEZI ȘI:  Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
israel
donald trump
conflict orientul mijlociu
Comentarii

