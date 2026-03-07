Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur

Donald Trump a susținut că Iranul și-a cerut scuze și „s-a predat” vecinilor săi din Orientul Mijlociu și, de asemenea, „a promis că nu va mai trage asupra lor”.

Președintele SUA a spus că „această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului”.

În mesajul său de pe rețelele de socializare, Donald Trump a promis, de asemenea, mai multe atacuri astăzi.

„Iranul, care este bătut rău de tot, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacurilor neîncetate ale SUA și Israelului.

Ei urmăreau să preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată când Iranul pierde, în mii de ani, în fața țărilor din Orientul Mijlociu.

Ei au spus: „Mulțumim, președinte Trump”. Eu am spus: „Cu plăcere!”.

Iranul nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci este, în schimb, „PIERZĂTORUL ORIENTULUI MIJLOCIU” și va fi așa timp de multe decenii până când se va preda sau, mai probabil, se va prăbuși complet!

Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului greșit al Iranului, sunt luate în calcul pentru distrugere completă și moarte sigură zone și grupuri de oameni care nu fuseseră considerate ținte până în acest moment”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Președintele Iranului şi-a cerut scuze statelor din Golf și a promis oprirea atacurilor

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit Agerpres și AFP.

"Cer scuze ţărilor vecine care au fost atacate de Iran", a declarat el într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, afirmând că Iranul nu-şi vizează vecinii decât dacă este atacat dinspre aceste ţări.

Pezeshkian a afirmat că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări.

"Consiliul de conducere provizoriu a decis (vineri) că nu vor mai fi atacuri asupra ţărilor vecine, nici rachete trase, decât dacă un atac asupra Iranului va proveni din aceste ţări", a declarat el.

