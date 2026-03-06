Israelul anunță noi „surprize“ în războiul cu Iranul: Ce presupune „următoarea fază“ a conflictului

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a şaptea zi, după ce Israelul a anunţat o "nouă fază" în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea şiită Hezbollah din Liban, potrivit France Presse și Agerpres.

"După desfăşurarea cu succes a fazei cu atacul surpriză, în cursul căreia ne-am stabilit superioritatea aeriană şi am neutralizat reţeaua de rachete balistice, trecem acum la faza următoare a operaţiunii", a anunţat joi seara şeful Statului Major israelian într-o declaraţie televizată.

Israelul va continua să "destructureze regimul" iranian şi capacităţile sale militare în cadrul acestei noi faze, a declarat general-locotenentul Eyal Zamir.

"Avem pregătite şi alte surprize, pe care nu intenţionez să le dezvălui", a adăugat el.

Tensiuni și în Liban

În a şaptea zi a războiului lansat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, ostilităţile continuă să se extindă în regiune, în special la Beirut, unde conflictul se duce între gruparea pro-iraniană Hezbollah şi forţele israeliene, cărora li s-a dat ordin să avanseze în profunzime în sudul Libanului pentru a extinde zona lor de control până la frontieră.

Panica se instalase joi la Beirut, după un apel fără precedent din partea Israelului, care a cerut ca locuitorii de la periferia sudică a capitalei libaneze - bastion al grupării Hezbollah - să se evacueze fără întârziere. Ambuteiaje infernale s-au format în această zonă, unde locuiesc sute de mii de persoane.

Joi seara, sectorul a fost vizat de lovituri, între care una "foarte violentă", potrivit agenţiei oficiale de presă libaneze Ani, armata israeliană anunţând că începe să ţintească "infrastructurile Hezbollah".

Potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii, cel puţin 123 de persoane au fost ucise şi 683 rănite de luni până joi seara.

"Trebuie făcut totul" pentru a împiedica "atragerea Libanului în război", a lansat preşedintele francez Emmanuel Macron joi, răspunzând unui apel în acest sens din partea omologului său libanez Joseph Aoun.

Noi atacuri din Iran asupra Tel Avivului

La Tel Aviv, o serie de explozii au fost auzite târziu joi seara, după ce Gardienii Revoluţiei iranieni au anunţat lansarea mai multor drone şi rachete asupra unor ţinte din "centrul oraşului". Serviciile de intervenţie israeliene nu au raportat victime în urma acestui atac.

Teheranul a fost lovit la rândul său joi, iar stadionul Azadi din capitala iraniană a fost transformat în dărâmături, după cum arată fotografii difuzate de unele agenţii internaţionale de presă.

Agenţia de presă iraniană Irna consemnează un bilanţ de 1.230 de morţi de sâmbătă, dar AFP nu a putut să verifice independent această cifră.

Pe frontul naval, SUA au afirmat că au scufundat 30 de nave iraniene de la începutul războiului.

Anterior, televiziunea de stat iraniană relatase că drone lansate de către Iran au lovit portavionul american Abraham Lincoln, desfăşurat în regiune, dar această lovitură nu a fost confirmată.

Aliaţii Teheranului, rebelii houthi din Yemen, au ameninţat prin intermediul liderului lor că "au degetul pe trăgaci" şi sunt "gata să răspundă în orice moment".

Atrase în conflict de atacurile Iranului împotriva intereselor americane, monarhiile din Golf sunt reticente în a se angaja pe deplin în lupte, dar îşi organizează apărarea în faţa alertelor zilnice de atacuri cu drone şi rachete.