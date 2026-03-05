Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ

Jurnalistul Val Vâlcu subliniază că un proces care durează patru ani, opt ani, ”iertați-mă, e prea mult”. ”Să ții un om opt ani, mai întâi la procuratură, apoi în instanță, ajunge procesul mai lung decât pedeapsa” remarcă Val Vâlcu, precizând că ”nu mai vorbim despre cheltuieli, avocați, procese - în 8 ani i se schimbă omului viața”.

Risc major cu trimiterea în judecată

”Justiția nu trebuie văzută ca o chestiune de cheltuială, ci ca una de drept fundamental și de procedură echitabilă” răspunde Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ. El continuă: ”Dar aveți dreptate, trebuie să ne uităm la media de soluționare a cauzelor penale în toate jurisdicțiile membre ale UE. Vom constata că anumite categorii de fapt, infracțiunile economico-financiare - ”gulerele albe” cum li se spune colocvial, au o durată lungă. Investigațiile financiare presupun mult volum de lucru. Dar durata aceasta este și pentru că avem imperfecțiuni de procedură și pentru că, la un moment dat, există și acel tip de presiune de a trimite (n.r. în judecată) sub orice condiții, iar dreptul la apărare îi permite celui acuzat, prin apărător, să pună în discuție fiecare probă în parte, iar atunci când sunt probleme, avem și situații când se returnează. De aceea, și DNA-ul vedeți că a pus accentul, în ultimul timp, pe calitatea trimiterilor în judecată, mai puțin pe spectacolul din spatele lor. Rigoarea duce la sustenabilitatea aplicării politicilor penale” a afirmat Victor Alistar, în interviul acordat DCNews.

Ulterior, el a explicat că, în ciuda așteptării unei procesări rapide, trebuie avut în prim-plan procesul echitabil. ”Procesele judecate pe repede-nainte, care nu au avut în vedere toate rigorile procedurii echitabile, riscă să fie casate în căile de atac, uneori cu reluare de procedură, iar asta lungește foarte mult” a explicat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.