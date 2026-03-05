Dacia Striker, noul crossover din clasa C, va fi dezvăluit complet pe 10 martie

Modelul, cunoscut până acum sub numele de cod C-Neo, este construit pe platforma SUV-ului Bigster, va fi mai mare decât Jogger și este așteptat să ajungă pe piață în a doua parte a anului. Prețul de pornire ar putea fi în jur de 20.000 de euro.

Dacia a anunțat oficial numele noului crossover: Striker

Pe 5 martie 2026, Dacia a anunțat oficial numele noului său crossover din clasa C: Striker, prezentând totodată și primele imagini teaser ale modelului.

Designul complet al mașinii, alături de noi informații tehnice, urmează să fie dezvăluite pe 10 martie. Constructorul auto a precizat că noul crossover își propune să aducă o abordare diferită în segment.

Denumirea Striker, inspirată din spiritul anilor '80, evocă ideea de forță, precizie și impact asemenea unei lovituri decisive care schimbă cursul jocului. Sufixul "ER", prezent și la modelele Duster, Jogger și Bigster, integrează natural noul model în familia Dacia.

Potrivit companiei, numele este ușor de pronunțat, puternic și memorabil. Derivat din expresia "a lovi ținta", Striker reflectă spiritul de provocare și ambiția brandului, sugerând robustețea și versatilitatea unui model gândit ca partener ideal pentru călătorii.