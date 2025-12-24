Regula „șvaițerului”, explicată de Titi Aur. Pericolul ascuns din traficul bucureștean

În traficul din București, păstrarea distanței dintre mașini rămâne mai degrabă o excepție decât o regulă. De multe ori, dacă lași câțiva metri liberi în față, spațiul este imediat ocupat de alți șoferi care încearcă să se strecoare, în ideea de a câștiga câteva secunde. Problema apare când aceste manevre se fac haotic, mai ales în apropierea intersecțiilor.

Mașinile care intră forțat într-un spațiu lăsat intenționat pentru siguranță ajung, de multe ori, să nu mai fie văzute clar de ceilalți participanți la trafic. Vizibilitatea scade, timpii de reacție se reduc, iar riscul de accident crește rapid. În astfel de situații, e suficient un moment de neatenție sau o frână pusă târziu ca lucrurile să degenereze. De la tamponări ușoare, până la accidente grave, diferența o face uneori o fracțiune de secundă. Titi Aur atrage atenția că, într-un trafic aglomerat și imprevizibil, șoferii trebuie să gândească defensiv și să anticipeze constant ce urmează. Fostul campion de raliuri a explicat, în emisiunea DC Conducem, moderată de jurnalistul Florin Răvdan, importanța așa-numitei „reguli a șvaițerului”, în contextul unor imagini reale din trafic.

"De unde domne atâtea lucruri? La volan unii vor să fie cu mintea plecată. Nu e așa"

„În momentele acelea, când ai unul care se strecoară, poate să ajungă, ca în cazul de față mult mai rapid și mai agresiv în intersecție iar fix atunci un taxi să iasă. Ajunge pur și simplu în momentul acela să-ți pună frână în față pentru a evita ciocnirea cu taxiul. Când ai unul care se strecoară, nici nu-ți vine să frânezi iar, instant, pentru a mări din nou distanța pe care tocmai ai lăsat-o. Coroborată cu situația ajungi în acest context în care el trece prin spațiul lăsat de tine și apoi trebuie să și pună o frână bruscă pentru a evita ceva. Să ne gândim acum că pe trecere mai era un copil sau un câine atunci poate lucrurile stăteau altfel. Era pachetul complet. Din nou, trebuie să ne imaginăm în fiecare moment că e posibil să apară de astfel de situații. Unii spun că am luat-o eu razna, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să ți le imaginezi, atât de multe lucruri la care trebuie să te gândești, încât unora pur și simplu nu le vine să creadă. De unde domne atâtea? La volan unii vor să fie cu mintea plecată. Nu e așa.

"E o combinație de factori sau de fapte din care poate să iasă un accident"

Eu vorbeam de traiectoria corectă. Erau unii mai mari ca mine, piloți, și făceau mișto de mine spunând 'vine Titi să ne spună că pui o roată aici, pui o roată aici, pui o roată în partea astalaltă. Cât roți ai la mașină'? Eu explicam cum ar trebui să te poziționezi cu interiorul, exteriorul, iar ei mergeau instinctiv, tare și talentat. Așa și acum. Am plecat de la Titi care le spunea pui o roată aici și aici la faptul că da, trebuie să te gândești în fiecare moment. Da, este corect așa. Trebuie să te gândești în fiecare moment că poate să-ți apară o situație de genul acesta. Regula "cașcavalului sau a șvaițerului" se confirmă din nou. O astfel de întâmplare, care în cazul acesta, din fericire, a fost fără accident sau victime, ci doar o sperietură, trebuie prevăzută. Omul mergea liniștit. A venit unul, mașina A, care i s-a băgat în față pentru că i s-a părut că e loc suficient, întâmplarea a făcut în așa fel chiar atunci să iasă taxiul, iar fix atunci cel din mașina A a trebuit să oprească brusc, să frâneze în buza intersecției. E o combinație de factori sau de fapte din care poate să iasă un accident. Regula șvaițerului prevede fascicolul acesta de lumină care trece prin mai multe găuri. Cumulul acela de găuri îți aduce accidentul. Mașina A chiar atunci s-a băgat în fața ta, imediat a ieșit taxiul, chiar atunci a trebuit să frâneze, chiar atunci a devenit distanța mică, și atunci noi cei de la volan trebuie să ne imaginăm că în orice moment se aplică această regulă. Mereu trebuie să căutăm cât mai puține situații în care să fim puși în astfel de întâmplări. Trebuie să le prevedem, să conducem preventiv, prevăzători, iar atunci când suntem prinși în situații să nu continuăm să mărim numărul de găuri sau de factori care măresc riscul de accident”, a explicat Titi Aur.

CITEȘTE ȘI: Accident pe A7 (Focșani - Adjud) chiar în ziua deschiderii. Titi Aur explică motivul

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: