Accident frontal în județul Galați, pe DN 26: Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens

Cinci persoane, inclusiv un copil în vârstă de 11 ani, au suferit răni în urma unui accident rutier grav care s-a produs joi după-amiază pe DN 26, în județul Galați. Incidentul a avut loc în afara localității Vânători, după ce un conducător auto a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu alte două mașini.

"La data de 5 februarie 2026, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 26, în afara localității Vânători, județul Galați.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani, din municipiul Galați, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Vânători, iar ulterior cu un alt autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din comuna Tulucești, ambele autovehicule circulând din direcția municipiului Galați către localitatea Tulucești.

Cinci victime transportate la spital

În urma impactului, au fost rănite cinci persoane, respectiv bărbatul de 61 de ani, conducătoarea auto și alte trei pasagere din același autoturism, cu vârste cuprinse între 11 și 37 de ani. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului". conform IPJ Galați.

