€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Accident frontal în județul Galați, pe DN 26: Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens
Data publicării: 22:05 05 Feb 2026

Accident frontal în județul Galați, pe DN 26: Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens
Autor: Tiberiu Vasile

Accident frontal în județul Galați, pe DN 26 Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens Accident DN 26. Sursa Foto: IPJ Galați

Cinci persoane, printre care și un copil de 11 ani, au fost rănite joi după-amiază într-un accident grav pe DN 26, în județul Galați.

Cinci persoane, inclusiv un copil în vârstă de 11 ani, au suferit răni în urma unui accident rutier grav care s-a produs joi după-amiază pe DN 26, în județul Galați. Incidentul a avut loc în afara localității Vânători, după ce un conducător auto a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu alte două mașini.

"La data de 5 februarie 2026, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 26, în afara localității Vânători, județul Galați.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani, din municipiul Galați, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Vânători, iar ulterior cu un alt autoturism condus de o femeie de 39 de ani, din comuna Tulucești, ambele autovehicule circulând din direcția municipiului Galați către localitatea Tulucești.

Cinci victime transportate la spital

În urma impactului, au fost rănite cinci persoane, respectiv bărbatul de 61 de ani, conducătoarea auto și alte trei pasagere din același autoturism, cu vârste cuprinse între 11 și 37 de ani. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului". conform IPJ Galați.

CITEȘTE ȘI: Accidentele grave scad, dar riscul rutier se mută. Cine sunt șoferii implicați
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

galati
accident
raniti
copil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Lidera opoziției din Venezuela susține că alergerile ar putea avea loc în mai puțin de un an
Publicat acum 21 minute
Rusia vrea legături aeriene directe cu Brazilia
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Accident frontal în județul Galați, pe DN 26: Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Judecătorul Dacian Dragoș, ”omul președintelui” din CCR, spune că e victimă colaterală: O bătălie politică în care eu n-am ce să caut
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Încasările la buget după majorările de taxe. Vasile Marica (Sed Lex) analizează cifrele la DC NEWS - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 8 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 13 ore si 5 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 12 ore si 57 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close