Accidentele grave scad, dar riscul rutier se mută. Cine sunt șoferii implicați
Data publicării: 12:18 02 Feb 2026

Accidentele grave scad, dar riscul rutier se mută. Cine sunt șoferii implicați
Autor: Anca Murgoci

Despăgubiri pentru victimele indirecte în accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Deși România înregistrează unele progrese în reducerea accidentelor rutiere grave, o analiză a datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că riscul nu dispare, ci se reconfigurează, afectând tot mai mult alte categorii de conducători auto.

De altfel, România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră

Conform Buletinului Siguranței Rutiere, țara noastră a înregistrat 77 de decese rutiere la un milion de locuitori, aproape dublu față de media UE.

Astfel, potrivit datelor puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne, în perioada 2015–2024, deși accidentele grave în rândul tinerilor (0–24 ani) și în categoria 25–44 de ani s-au redus la jumătate, s-a înregistrat  o creștere constantă a accidentelor ușoare, în special în rândul șoferilor de vârstă medie și înaintată. Practic, accidentele ușoare în rândul șoferilor peste 65 de ani s-au dublat în ultimii 10 ani, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024, iar în categoria 45–64 de ani acestea au crescut de la 7.036 la peste 10.355 de cazuri.

Foarte important însă: dimensiunea fenomenului este semnificativ mai mare, căci majoritatea accidentelor este gestionată direct de companiile de asigurări pe baza constatării amiabile de accident. De exemplu, doar în primele 9 luni ale anului trecut au fost achitate, în baza polițelor RCA, peste 360.000 de dosare de daună, rezultate în urma accidentelor rutiere. Acest număr este în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce confirmă faptul că frecvența incidentelor rutiere rămâne ridicată.

„Scăderea accidentelor grave este un semn bun, dar problema siguranței rutiere este departe de a fi rezolvată. De aceea, CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră face un apel public și invită instituțiile, companiile și societatea civilă să se implice în acțiunile din cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, au declarat reprezentanții CSR.

Reamintim că Legea privind instituirea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere (SNSR), un proiect inițiat de CSR, oferă cadrul necesar pentru consolidarea cooperării inter-instituționale și pentru promovarea unor măsuri concrete de prevenție, educație și responsabilizare în trafic.

accidente rutiere
masina
rca
