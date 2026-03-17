Estonia este pregătită să accepte cererea lui Trump de a participa militar la securizarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Afacerilor Externe din Estonia, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa este pregătită să discute despre cum poate contribui la misiunea SUA în Strâmtoarea Ormuz, dacă Washingtonul face o cerere oficială. Nu este încă clar ce ar putea oferi Tallinn, scrie ERR.

Prețurile petrolului au crescut brusc după ce Iranul a închis efectiv cel mai aglomerat canal de transport petrolier din lume, după ce SUA și Israelul au lansat un război împotriva țării în urmă cu puțin peste două săptămâni.

Președintele american Donald Trump a îndemnat Marea Britanie și alte țări să trimită nave de război în Golf pentru a ajuta la protejarea canalului de transport. Iranul a amenințat că va ataca orice navă pe care o consideră legată de SUA, existând și un risc din partea minelor marine. Cu toate acestea, aliați precum Marea Britanie și Germania au exclus să ofere asistență Washingtonului.

Donald Trump se aștepta la sprijin din partea aliaților NATO

Marți, Tsahkna a declarat că situația din Strâmtoarea Ormuz este foarte complicată și că nu vede nicio dezescaladare.

„Președintele Statelor Unite a declarat că se așteaptă la sprijin din partea aliaților NATO, dar cu condiția ca acesta să nu se întâmple abstract. Poziția Estoniei este că, dacă Statele Unite ridică această problemă, de exemplu, în cadrul NATO sau bilateral, suntem cu siguranță pregătiți să discutăm aceste chestiuni”, a declarat el pentru ERR.

VEZI ȘI: Trump spune că refuzul NATO de a ajuta SUA în privința Iranului este o „greșeală foarte prostească”: Nu mai avem nevoie de ei!

El a mai spus că este mai întâi necesar să se stabilească ce fel de asistență și sprijin solicită Statele Unite și care ar fi obiectivul.

„Dacă vorbim despre asistență militară, trebuie să existe planuri foarte clare. În prezent, putem spune că partea europeană nu este conștientă de obiectivele strategice ale Statelor Unite. Ca să fiu sincer, nu eram conștienți nici măcar când a început acest război, așa că, în acest sens, există multe întrebări”, a subliniat el.

Tsahkna a declarat că Estonia a fost un partener de încredere pentru Statele Unite, subliniind misiunile din Irak și Afganistan. El a mai spus că Estonia își sprijină întotdeauna aliatul atunci când este nevoie.

Ce solicită SUA?

Estonia are trei nave antimine, iar personalul activ participă la operațiuni externe atât în ​​unități mai mari, cât și în unități mai mici. Nu este încă clar care ar fi contribuția Estoniei.

„Toate acestea depind, de fapt, de ceea ce solicită Statele Unite, dacă o solicită. Până în prezent, nu a fost făcută nicio solicitare oficială la nivelul NATO. Există diverse țări aliate care sunt pregătite să discute problema, dar există și unele - de exemplu, Germania și Regatul Unit - care au declarat că nu prevăd trimiterea trupelor lor acolo”, a spus Tsahkna.

El a recunoscut, de asemenea, că Estonia nu are multe capacități de contribuție.

„De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că Strâmtoarea Ormuz are o lățime de puțin peste 30 de kilometri pe alocuri. Dacă vorbim teoretic despre nave sau navigație maritimă, aceasta ar însemna că și linia de coastă ar trebui ținută sub control, deoarece de acolo este foarte ușor să lovești orice se mișcă pe mare”, a spus Tsahkna.

El a reiterat complexitatea situației și a subliniat că amenințarea din partea Rusiei la adresa Europei nu a dispărut.

„Rusia poartă un război la scară largă în Ucraina și, de asemenea, amenință regiunea noastră, așa că aceasta este o imagine mai complexă. Nu văd această situație din Orientul Mijlociu rezolvându-se ușor sau rapid”, a adăugat ministrul.