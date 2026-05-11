Descoperire macabră în Buzău: Femeie de 55 de ani, găsită într-o baltă de sânge în casă

O anchetă este în desfășurare în Buzău, după ce o femeie de 55 de ani a fost descoperită decedată în locuința sa. Scena a fost descrisă de anchetatori ca o descoperire macabră în condițiile care ridică numeroase semne de întrebare.

Situația a fost încadrată încă de la început drept moarte suspectă, iar specialiștii medico-legali încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartament.

Descoperire după alerta rudelor

Alarma a fost dată de apropiați, care nu mai reușeau să ia legătura cu femeia și erau îngrijorați că aceasta nu mai răspundea la telefon. În momentul în care echipajele au ajuns la fața locului și au intrat în locuință, au descoperit corpul femeii într-o baltă de sânge.

Echipajele medicale sosite ulterior nu au mai putut face nimic pentru a o salva, fiind constatat decesul la fața locului.

Ancheta în Buzău

Potrivit informațiilor preliminare, anchetatorii tratează cazul cu prudență și nu exclud mai multe ipoteze. Surse apropiate investigației susțin că victima ar fi fost cadru didactic, însă acest detaliu nu a fost confirmat oficial.

De asemenea, se verifică și faptul că femeia ar fi trecut recent printr-o intervenție medicală, element care este analizat în cadrul anchetei, alături de alte posibile scenarii.

Ipoteze

Anchetatorii iau în calcul atât o posibilă cauză medicală, cât și varianta unui eveniment traumatic. În paralel, sunt analizate toate urmele din locuință și împrejurările exacte în care a fost găsită victima.

Pe de o parte, se verifică dacă o complicație medicală ar fi putut duce la deces. Pe de altă parte, polițiștii nu exclud nici existența unei intervenții externe sau a unui accident, motiv pentru care toate probele sunt atent examinate.

Trupul femeii a fost preluat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei, procedură care ar urma să stabilească exact cauza morții.

Rezultatele expertizei vor fi esențiale pentru clarificarea cazului și pentru stabilirea direcției finale a anchetei, potrivit SansaNews.

