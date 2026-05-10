ANALIZĂ DC NEWS | Ascensiunea lui Farage și Reform UK, explicată de Ștefan Popescu: La fel ca MAGA în SUA, valul a lovit și dreapta clasică

Rezultatele alegerilor locale din Regatul Unit al Marii Britanii confirmă creşterea puterii partidului antiimigraţie Reform UK în detrimentul Partidului Laburist al prim-ministrului Keir Starmer. Formațiunea condusă de Nigel Farage a obţinut rezultate bune în mai multe bastioane laburiste din nordul Angliei şi din Midlands, centrul Angliei.

DC News l-a contactat pe Ștefan Popescu, analist de politică externă, pentru un punct de vedere privitor atât la rezultatele alegerilor, cât și la polarizarea societății britanice. Potrivit acestuia, și „Marea Britanie evoluează ca spectru politic la fel ca alte țări din Occident, începând cu Statele Unite ale Americii, către o radicalizare a reprezentării“.

„Este o lovitură nu numai la adresa laburiștilor, ci și la adresa dreptei clasice, care rezistă, însă cu perspectiva de a fi înlocuită (n.r. la viitoarele cicluri electorale). Cred că Reform UK are toate șansele să ia locul conservatorilor, așa cum s-a întâmplat în SUA cu Partidul Republican, unde curentul MAGA a preluat reprezentarea și republicanii clasici au devenit o formă reziduală. Un alt exemplu este Franța, unde conservatorii sunt un partid de 8-10%, fără perspectiva de a mai putea fi o alternativă de guvernare“, a explicat Ștefan Popescu.

Reform UK a câștigat teren și în Scoția

Reform UK a înregistrat un scor bun și în Scoția, deși nu a reușit să învingă Partidul Național Scoțian, care e la putere de aproape două decenii. Ștefan Popescu pune penetrarea Reform UK și în nordul Marii Britanii pe seama „atmosferei de fapt a societății“.

„Trebuie să ne uităm la condițiile „meteorologice“ în care au loc competițiile electorale. Suntem într-un moment de criză la nivel global, dar și de criză societală: criza economică, reducerea puterii de cumpărare, peisajul tot mai mozaicat pe care îl vede un britanic, din Anglia sau din Scoția, când iese pe stradă și constată cât de mult a evoluat din punct de vedere etno-cultural societatea. Toate lucrurile astea generează practic o opțiune către o formă de reprezentare radicală“, a explicat Ștefan Popescu.

Marea Britanie și-ar putea însuși metoda cordonului sanitar

În condițiile în care Reform UK va reuși să câștige un scor substanțial la următoarele alegeri parlamentare, partidele clasice s-ar putea să fie nevoie să se alieze și să guverneze împreună, potrivit analistului de politică externă Ștefan Popescu.

„Este foarte posibil ca la viitoarele alegeri parlamentare ca peisajul electoral clasic să fie atât de fragmentat încât va fi greu de găsit o formulă de guvernare care să aibă în centru un partid clasic. Cel mai probabil, aceste forțe politice tradiționale - laburiști, conservatori, liberali - să găsească formule de coaliție, așa cum s-a întâmplat în alte state europene, precum Germania sau Franța. Dacă vor reuși să scoată un scor suficient este posibil să meargă exact pe formula cordonului sanitar“, a concluzionat Ștefan Popescu, adăugând că din perspectiva sa, „ascensiunea Reform UK este inevitabilă“.