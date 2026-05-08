Trump anunță trei zile de încetare a focului între Rusia și Ucraina / Update: Zelenski și Kremlinul confirmă armistițiul

Update:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri seară că o încetare a focului de trei zile a fost convenită cu Rusia în cadrul eforturilor Statelor Unite de a negocia sfârşitul războiului care durează de peste patru ani, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a confirmat, de asemenea, că va avea loc un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte.

El a emis vineri un decret care 'permite' desfăşurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia şi garantează ca niciun armament ucrainean nu va fi îndreptat spre Piaţa Roşie din Moscova.

Potrivit agenţiei Interfax, preluată de Reuters, Kremlinul a anunţat la rândul său că Rusia a fost de acord cu încetarea focului propusă de Trump, confirmând şi schimbul a câte 1.000 de prizonieri de război.

Știre inițială:

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina şi Rusia începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai.

„Sunt bucuros să anunț că va exista o încetare a focului de trei zile (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina”, a postat Donald Trump.

Moscova decretase deja o încetare unilaterală a focului înaintea marcării în Rusia pe 9 mai a Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste.

„Sărbătoarea din Rusia este pentru Ziua Victoriei, dar la fel și în Ucraina, deoarece și ea a fost o parte importantă a celui de-al Doilea Război Mondial. Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare și, de asemenea, un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară”, a adăugat el.

Discuțiile continuă

Ucraina a declarat anterior că și ea a propus un armistițiu, dar că acesta a fost ignorat de Moscova.

„Această solicitare a fost făcută direct de mine”, a declarat Donald Trump vineri, mulțumindu-le omologilor săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru că au fost de acord cu ea.

Trump a adăugat că există progrese constante în discuţiile care să pună capăt conflictului.

„Discuțiile continuă” pentru încheierea războiului, a spus Trump, adăugând că „ne apropiem din ce în ce mai mult pe zi ce trece”.

„Să sperăm că acesta este începutul sfârşitului unui Război foarte lung, mortal şi luptat din greu”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

