€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Originea cazurilor de Hantavirus, incertă. Anunțul Ministerului Sănătății din Argentina
Data publicării: 08 Mai 2026

Originea cazurilor de Hantavirus, incertă. Anunțul Ministerului Sănătății din Argentina
Autor: Tiberiu Vasile

Originea cazurilor de Hantavirus nu poate fi confirmată momentan. Ministerul Sănătății din Argentina investighează situația Hantavirusul provoacă îngrijorare în Europa FOTO: magnific.com @DigitalGenetics

Autorităţile din Argentina au anunţat că nu pot stabili deocamdată unde s-a produs infectarea cu hantavirus în cazul focarului apărut pe nava de croazieră MV Hondiu.

Argentina a anunţat joi că, pentru moment, "nu se poate confirma originii contagiunii" cu hantavirus în cazul focarului apărut pe un vas de croazieră care a ridicat ancora la 1 aprilie din Ushuaia, în pofida informaţiilor şi a datelor privind itinerariul colectate despre cazul zero, informează vineri AFP.

"Până în prezent nu se poate confirma originii contagiunii"

"Până în prezent, şi având în vedere informaţiile furnizate până acum de ţările implicate şi de organismele naţionale implicate, nu se poate confirma originii contagiunii", a indicat ministerul argentinian al Sănătăţii într-un comunicat, la finalul unei reuniuni cu reprezentanţii din domeniul sanitar din cele 24 de provincii ale ţării.

Cu o zi înainte, ministerul a anunţat că monitorizează traseul celor doi pasageri olandezi de pe vas care au decedat, un cuplu care a călătorit timp de patru luni între Argentina, Chile, Uruguay şi din nou în Argentina începând cu 27 martie, înainte de a se îmbarca la bordul MV Hondius, la 1 aprilie.

În cadrul reuniunii de joi, "au fost examinate antecedentele, precum şi datele colectate privind traseul cazului index (zero, n.r.) de la intrarea sa în ţară, în noiembrie", a precizat ministerul.

Provinciile au împărtăşit rezultatele muncii lor menite să "identifice itinerariul călătorilor pe teritoriile lor".

În ziua anterioară, ministerul a indicat că "nu s-a confirmat faptul că infectarea s-a produs în Argentina", adăugând că provincia Ţara de Foc (Tierra del Fuego), din extremitatea sudică, de unde a plecat MV Hondius, nu a semnalat "niciun caz de hantavirus" de la introducerea notificării obligatorii, în 1996.

Autorităţile sanitare din ţară au anunţat, însă, că în curând vor fi trimişi experţi la Ushuaia pentru a captura şi a analiza rozătoare, în căutarea unei "posibile prezenţe a virusului".

Şobolanul cu coadă lungă, principalul vector

Echipe de la Institutul Malbran din Buenos Aires, o referinţă naţională în materie de boli infecţioase, se vor deplasa "în zonele ascociate traseului" cuplului olandez.

Juan Petrina, directorul Centrului de Epidemiologie din provincia Ţara de Foc, a precizat joi pentru AFP că va fi cercetată eventuala prezenţă a unui rozător purtător al virusului.

Şobolanul cu coadă lungă, principalul vector, în special al tulpinii Andes, detectată la pasagerii navei Hondius, nu este prezent în Ţara de Foc, a reamintit Petrina.

În schimb, atât pe teritoriul chilian, cât şi pe cel argentinian, se găseşte o subspecie a aceluiaşi animal, iar capacitatea acesteia de a fi vector face obiectul unei dezbateri ştiinţifice, a subliniat specialistul.

Joi, şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că acest cuplu de olandezi călătorea în cadrul unei vacanţe de "observare a păsărilor, care includea vizite la locuri unde este prezentă specia de şobolan cunoscută drept purtătoare a virusului Andes".

Hantavirusul este endemic în mai multe regiuni din Argentina, cu o medie de puţin sub o sută de cazuri pe an în ultimii ani şi o incidenţă mai mare în provinciile din extremitatea nord-vestică. Tulpina Andes este, însă, prezentă în provinciile patagoniene din sud, Chubut, Rio Negro şi Neuquen, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Însoțitoare de zbor, testată după suspiciuni de infectare cu Hantavirus
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hantavirus
argentina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
România riscă să trateze bateriile ca soluție salvatoare, fără o strategie energetică reală. Dumitru Chisăliță: S-au vândut sloganuri despre „energie ieftină pentru toți”
Publicat acum 45 minute
Falimentul Șantierului Naval Mangalia, între vânzarea în bloc și mega investiții și construcții navale, prin SAFE. Avertismentul lansat de Sindicatul Liber „Navalistul”
Publicat acum 55 minute
Arina Sabalenka, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Roma (WTA)
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Peste 100 de percheziții la vămile din nord. Dosar de contrabandă cu polițiști de frontieră și angajați vamali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Despre DMS...
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, atacate de Iran. Trump amenință Teheranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close