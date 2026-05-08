Delta Sălbatică, lansat pe 5 iunie la Brașov. Medeea Marinescu spune povestea apei

Documentarul, care poartă amprenta directorului de imagine Cosmin Dumitrache și beneficiază de o coloană sonoră impresionantă compusă de Alexei Țurcan, continuă demersul inițiat în urmă cu 13 ani de echipa „România Sălbatică”. Filmat timp de cinci ani în mijlocul naturii, cu grijă față de mediul natural și în condiții etice, documentarul a avut sprijinul a numeroși specialiști și ONG-uri de mediu.

Povestea este spusă din perspectiva apei, o voce pe care deseori factorul uman o ignoră și care a prins viață prin interpretarea actriței Medeea Marinescu.

„Întâlnirea cu Delta Sălbatică este, pentru mine, una din cele mai însemnate din ultima perioadă. Nu știam cum va fi. Nu aveam idee cum aveam să dau glas apei, acest element simbolic nu doar al Deltei, ci al vieții în general, cum aveam să o transform într-un personaj povestitor, să îl/o fac să respire, să-i găsesc tonul potrivit, dar mai ales să îl/o însuflețesc cu emoție… am privit imaginile pe care aveam să le parcurg, și ușor, ușor, am intrat cu totul în poveste, fară efort, lăsându-mă purtată precum o barca pe apa liniștită a unui râu. Știu că pentru creatorii acestui film a fost o luptă, o luptă frumoasă, să șlefuiască parcursul acestei călătorii a apei până la vărsarea ei în mare, și că n-a fost ușor. Dar faptul că au reușit să esențializeze în imagini măreția și emoția naturii pe mine m-a ajutat să dau glas și să potențez această emoție. Cred că dincolo de valoarea documentară și estetică a acestui film, această poveste are emoție. Iar pentru mine asta este cel mai important”, a declarat Medeea Marinescu.

„După succesul neașteptat al filmului România Sălbatică, am decis să mă dedic mai mult acestui domeniu. Mi-am așezat pălăria de fotograf în cui, deși nu am renunțat niciodată la această pasiune, și mi-am pus-o pe cea de regizor. Timp de aproape cinci ani am plutit pe lacurile și canalele Deltei în căutarea celor mai faine povești și a celor mai spectaculoase momente. Nu a fost ușor, dar la final am strâns atât de mult material încât a devenit complicat să găsim firul narativ al poveștii. Însă după șase luni de montaj, iată că filmul nostru este gata să fie văzut de public. Ca de fiecare dată, aventurile din teren sunt eclipsate doar de poveștile rezultate. Sunt extrem de recunoscător că, și de această dată, s-au alăturat proiectului oameni extrem de talentați care să-i dea viață. Pe lângă aceeași echipă faină care a stat în spatele documentarului România Sălbatică, s-au alăturat Medeea Marinescu fără de care personajul nostru principal nu ar fi avut la fel de multă profunzime și una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, al cărei nume îl vom dezvălui curând, și care ne va încânta cu o melodie superbă la finalul filmului. Abia aștept să văd reacția publicului și să ne bucurăm împreună de frumusețea Deltei Dunării.”, ne-a spus Dan Dinu.