€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Cultura Delta Sălbatică, lansat pe 5 iunie la Brașov. Medeea Marinescu spune povestea apei
Data publicării: 08 Mai 2026

Delta Sălbatică, lansat pe 5 iunie la Brașov. Medeea Marinescu spune povestea apei
Autor: D.C.

dan-dinu-delta-salbatica

Filmul ”Delta Sălbatică”, regizat de Dan Dinu, care semnează și scenariul alături de Codruța Florea, va fi lansat la Brașov, în 5 iunie, la Centrul Cultural Reduta, în cadrul LYNX Festival.

Documentarul, care poartă amprenta directorului de imagine Cosmin Dumitrache și beneficiază de o coloană sonoră impresionantă compusă de Alexei Țurcan, continuă demersul inițiat în urmă cu 13 ani de echipa „România Sălbatică”. Filmat timp de cinci ani în mijlocul naturii, cu grijă față de mediul natural și în condiții etice, documentarul a avut sprijinul a numeroși specialiști și ONG-uri de mediu. 

Povestea este spusă din perspectiva apei, o voce pe care deseori factorul uman o ignoră și care a prins viață prin interpretarea actriței Medeea Marinescu.

„Întâlnirea cu Delta Sălbatică este, pentru mine, una din cele mai însemnate din ultima perioadă. Nu știam cum va fi. Nu aveam idee cum aveam să dau glas apei, acest element simbolic nu doar al Deltei, ci al vieții în general, cum aveam să o transform într-un personaj povestitor, să îl/o fac să respire, să-i găsesc tonul potrivit, dar mai ales să îl/o însuflețesc cu emoție… am privit imaginile pe care aveam să le parcurg, și ușor, ușor, am intrat cu totul în poveste, fară efort, lăsându-mă purtată precum o barca pe apa liniștită a unui râu. Știu că pentru creatorii acestui film a fost o luptă, o luptă frumoasă, să șlefuiască parcursul acestei călătorii a apei până la vărsarea ei în mare, și că n-a fost ușor. Dar faptul că au reușit să esențializeze în imagini măreția și emoția naturii pe mine m-a ajutat să dau glas și să potențez această emoție. Cred că dincolo de valoarea documentară și estetică a acestui film, această poveste are emoție. Iar pentru mine asta este cel mai important”, a declarat Medeea Marinescu.

Numele artistei care cântă melodia de final, surpriză

„După succesul neașteptat al filmului România Sălbatică, am decis să mă dedic mai mult acestui domeniu. Mi-am așezat pălăria de fotograf în cui, deși nu am renunțat niciodată la această pasiune, și mi-am pus-o pe cea de regizor. Timp de aproape cinci ani am plutit pe lacurile și canalele Deltei în căutarea celor mai faine povești și a celor mai spectaculoase momente. Nu a fost ușor, dar la final am strâns atât de mult material încât a devenit complicat să găsim firul narativ al poveștii. Însă după șase luni de montaj, iată că filmul nostru este gata să fie văzut de public. Ca de fiecare dată, aventurile din teren sunt eclipsate doar de poveștile rezultate. Sunt extrem de recunoscător că, și de această dată, s-au alăturat proiectului oameni extrem de talentați care să-i dea viață. Pe lângă aceeași echipă faină care a stat în spatele documentarului România Sălbatică, s-au alăturat Medeea Marinescu fără de care personajul nostru principal nu ar fi avut la fel de multă profunzime și una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, al cărei nume îl vom dezvălui curând, și care ne va încânta cu o melodie superbă la finalul filmului. Abia aștept să văd reacția publicului și să ne bucurăm împreună de frumusețea Deltei Dunării.”, ne-a spus Dan Dinu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

delta salbatica, dan dinu, medeea marinescu, delta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Republica Moldova, tot mai aproape de UE: Bruxelles cere începerea rapidă a negocierilor de aderare
Publicat acum 50 minute
Sondaj INSCOP: Românii sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică
Publicat acum 53 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 56 minute
Turismul în Grecia crește semnificativ: Peste 43 de milioane de vizitatori și venituri record
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Luare de ostatici într-o bancă din Germania. Poliția lansează o operațiune de amploare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 2 ore si 35 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 53 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close