Filmul lui Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste", selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, la Cannes 2026
Data publicării: 19:20 14 Apr 2026

Filmul lui Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste”, selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, la Cannes 2026
Autor: D.C.

Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste” Regizorul Radu Jude, în timpul filmărilor la noul său lungmetraj, ”Jurnalul unei cameriste”

Filmul lui Radu Jude, ”Jurnalul unei cameriste”, a fost selectat între cele 18 lungmetraje din secțiunea Quinzaine des Cinéastes, la  Festivalul de Film Cannes 2026.

„Noul meu film, Le Journal d'une femme de chambre («Jurnalul unei cameriste»), nu este nici o adaptare a romanului omonim al lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia dintre filmele inspirate din această carte (unele realizate de mari cineaști, precum Luis Buñuel). Este mai degrabă o variațiune în jurul unor teme ale cărții. Povestea urmărește viața unei tinere din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux.

Filmul abordează teme precum emigrația, sărăcia, relația dintre Est și Vest, dar și raporturile dintre teatru, literatură și cinema, toate într-o formă gândită special pentru acest proiect. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor și, în mod special, casei de producție Avanpost, care a făcut eforturi considerabile pentru realizarea filmului, în condițiile în care proiectul a fost respins la concursul Centrului Național al Cinematografiei”, a declarat Radu Jude.

Din distribuție fac parte actorii Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Amélie Prévot, Louve Proust, Louen Bouteiller, Ilinca Manolache, Sofia Ioana Dragoman și Liliana Ghiță.

Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC), iar montajul este realizat de Cătălin Cristuțiu. Producător este Alexandru Bogdan, producător executiv Carmen Rizac, coproducător Vlad Rădulescu, iar manager de producție Bogdan Diaconu.

Filmul propune o perspectivă esențială asupra tensiunilor contemporane dintre Est și Vest. Selecția la Quinzaine des Cinéastes confirmă relevanța demersului artistic și faptul că astfel de proiecte independente își găsesc locul în dialogul internațional.

Regizor și scenarist, Radu Jude a câștigat premiul CICAE la Berlinale 2009 cu filmul său de debut, „Cea mai fericită fată din lume”. A continuat cu „Toată lumea din familia noastră” (2012), prezentat în secțiunea Forum la Berlin.

Filmul „Aferim!” (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru regie, urmat de „Inimi cicatrizate” (2016), premiat la Locarno, documentarul „Țara moartă” (2017) și „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Karlovy Vary.

În 2021, a câștigat Ursul de Aur cu „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”. Printre proiectele recente se numără „Sleep #2”, „8 ilustrate din lumea ideală” (2024), „Kontinental ’25” și „Dracula” (2025), precum și documentarul „Plan contraplan”.

radu jude, cannes, festival
