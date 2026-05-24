DCNews Cultura Nicuşor Dan, mesaj pentru Cristian Mungiu după premiul Palme D'Or cu Fjord. Lucrul preferat al preşedintelui la filmele lui Mungiu
Data publicării: 24 Mai 2026

Nicuşor Dan, mesaj pentru Cristian Mungiu după premiul Palme D'Or cu Fjord. Lucrul preferat al preşedintelui la filmele lui Mungiu
Autor: Florin Răvdan

Cristian Mungiu Sursa: Agerpres
Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a primit Palme D'Or la Cannes. Preşedintele Nicuşor Dan a spus ce îi place cel mai mult la filmele lui Mungiu.

"Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară.

Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal.

Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective.

Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.

Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești", a scris Nicuşor Dan pe Facebook. 

Şi Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj regizorului

"Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Mesaj şi de la Maia Sandu 

"Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care, prin originalitate şi autenticitate, produce filme memorabile ce emoţionează şi inspiră publicul de pe întregul continent", notează Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook în care aminteşte şi că este al doilea Palme d'Or câştigat de Mungiu.

"Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esenţiale cu onestitate şi curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoaşterea celei mai înalte scene cinematografice din lume", scrie preşedinta Republicii Moldova.

