Cum ne-a transformat distanța fizică în oameni mai agresivi. Un paradox psihologic/VIDEO 

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Invitat la cea mai recentă ediție a emisiunii „Avangarda cu Ionuț Vulpescu”, scriitorul Flaviu George Predescu, realizator de emisiuni culturale la DCNews, a vorbit, printre altele, despre diminuarea dialogului și creșterea agresivității în societatea românească.

Ionuț Vulpescu: „De ce crezi că nu rezistă dialogul? Pare că avem, mai degrabă, mai multe monologuri. Tu însuți moderezi, la DCNews și la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, dezbateri culturale în care aduci oameni diferiți: de stânga, de dreapta, din generații diferite. Cu toate acestea, părem foarte nișați și înclinați să privilegiem monologul în spațiul public.”

Flaviu Predescu: „Mi-ai adus aminte de o carte scrisă de Anton Holban – Jocurile Daniei – iar cărțile lui Holban sunt, în general, pline de psihologie. La un moment dat, personajul era într-un restaurant...”



Ionuț Vulpescu: „Tu ai făcut psihologie. Ai grila...”



Flaviu Predescu: „Da. Nicolae Manolescu spunea: Normal, doar toate romanele sunt psihologice..., dar unora li se spune în mod explicit psihologice, cum sunt cele ale lui Holban. La un moment dat, personajul central se afla într-un restaurant, se uita la o altă masă și povestea: La masa de lângă mine – numai monologuri!, apoi: Gesturi pe care le uitasem demult prindeau contur. Dacă observi, atunci când te întâlnești cu cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult și îi revezi gesturile, este un lucru fascinant, pentru că uitasei de gesturile respective, de ticurile lui, inclusiv verbale, de felul în care se mișcă, își aranjează părul sau face o grimasă. Din păcate, odată cu apariția rețelelor de socializare – care, după opinia mea, sunt utile și ar trebui să ne apropie, ne ajută să aflăm despre cărți, despre lansări și ne creează spațiu pentru a exersa idei – au apărut și diverse forme de agresivitate. A fost prost înțeleasă această protecție pe care ți-o conferă distanța fizică, cea care le dă posibilitatea unora să fie agresivi fără teamă de consecințe.”

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