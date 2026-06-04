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DCNews Cultura „Bomboane acrișoare” de Dalia Dalin, un roman despre fragilitate, pierdere și puterea de a merge mai departe

„Bomboane acrișoare” de Dalia Dalin, un roman despre fragilitate, pierdere și puterea de a merge mai departe

Autor: Flaviu Predescu
Data publicării: 04 Iun 2026
„Bomboane acrișoare” de Dalia Dalin, un roman despre fragilitate, pierdere și puterea de a merge mai departe Evenimentul va avea loc vineri, 5 iunie, începând cu ora 18:30.
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Editura Eikon anunță lansarea romanului „Bomboane acrișoare”, semnat de scriitoarea Dalia Dalin.

Evenimentul va avea loc vineri, 5 iunie, începând cu ora 18:30, în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest, la standul Editurii Eikon.

Cartea aduce în fața cititorilor o proză profundă și empatică. „Sunt povești care nu se încheie, dar care trebuie spuse, pentru că în ele se adună ceea ce nu poate fi reparat, ci doar purtat mai departe. Bomboane acrișoare este o astfel de poveste. Dalia Dalin scrie despre copii fragili și despre adulți care aleg să rămână, despre gesturi de grijă care nu vindecă totul, dar fără de care lumea ar deveni de nelocuit. Cu o voce calmă și lucidă, autoarea vorbește despre răni deschise, despre pierderi care nu se repară și despre binele făcut fără promisiunea unui final fericit”, se arată în prezentarea cărții.

Dalia Dalin va oferi o sesiune de autografe și va dialoga direct cu cititorii

Dezbaterile din cadrul evenimentului vor fi ghidate de directorul editurii, Valentin Ajder, în calitate de moderator. Invitații speciali care vor lua cuvântul și vor analiza temele sensibile ale volumului sunt scriitorii și criticii George Dimitriu și Vianu Mureșan.

Reprezentanții mass-media, iubitorii de literatură și vizitatorii Bookfest sunt invitați să participe la o discuție deschisă despre vulnerabilitate, reziliență și puterea tămăduitoare a literaturii.

La finalul prezentării, autoarea Dalia Dalin va oferi o sesiune de autografe și va dialoga direct cu cititorii.

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Dalia Dalin
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carte
lansare carte
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