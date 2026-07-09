BIFF 2026 dă startul celei de-a XXII-a ediții

În perioada 18–27 septembrie, Bucharest International Film Festival revine cu cea de-a XXII-a ediție, organizată de Fundația CHARTA și Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri Grigore Vasiliu Birlic

Festivalul se va desfășura la Cinema Muzeul Țăranului Român și Apollo111, reunind filme de autor, premiere naționale, întâlniri cu cineaști români și internaționali și programe speciale care aduc împreună cinematografia, istoria, arta și patrimoniul cultural.

Pregătirile ediției din acest an au fost marcate de tradiționala recepție oferită la Palatul Elisabeta de Alteța Sa Regală Principele Radu al României, sub al cărui Înalt Patronaj se desfășoară festivalul. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor culturale, ai corpului diplomatic, ai industriei cinematografice și ai presei, prilejuind prezentarea principalelor direcții ale BIFF 2026. În discursul său, Alteța Sa Regală a evocat parcursul festivalului și provocările pe care acesta le-a depășit de-a lungul celor 22 de ediții, apreciind BIFF drept „un eveniment remarcabil, parte a identității noastre culturale”. Organizatorii adresează mulțumiri Casei Regale a României pentru sprijinul constant acordat festivalului și pentru găzduirea acestui moment care marchează începutul pregătirilor noii ediții.

În cadrul recepției au fost prezentate și primele repere ale secțiunii Istorie & Cinema, program inițiat în cadrul BIFF în anul 2021 și coordonat de producătorul Dan Drăghicescu, fondatorul secțiunii. Printre primele titluri anunțate pentru ediția din acest an se numără Aria, dedicat sopranei Maria Cebotari, Copacul Dorințelor, primul film umanitar realizat în România, și Pionul lui Lenin, documentarul hibrid semnat de regizorul Dragoș Turea. Programul complet al secțiunii, precum și alte titluri, vor fi anunțate în perioada următoare.

BIFF 2026 își păstrează structura care i-a definit identitatea în ultimii ani, reunind Competiția Internațională, dedicată primului și celui de-al doilea lungmetraj, Panorama, cu unele dintre cele mai apreciate producții recente ale marilor festivaluri internaționale, Autori români, dedicată cinematografiei românești și creatorilor săi, competiția de scurtmetraj și programul Istorie & Cinema.

Noutatea ediției din acest an este Visionnaire – Art & Cinema, un nou program curatorial care explorează întâlnirea dintre cinema și marile arte prin filme de ficțiune și documentare, dialoguri cu invitați speciali și evenimente dedicate patrimoniului cultural și marilor personalități care au marcat istoria artei. Primele proiecte anunțate în cadrul Visionnaire – Art & Cinema sunt dedicate lui Leonardo da Vinci și Constantin Brâncuși, urmând ca programul complet și invitații acestei secțiuni să fie anunțați în perioada următoare.

În săptămânile următoare, BIFF va dezvălui selecția oficială a Competiției Internaționale, filmele din Panorama, invitații speciali, membrii juriului și programul complet al ediției 2026. Prin această nouă ediție, festivalul își reafirmă misiunea de a promova cinematografia de autor, de a susține dialogul dintre cultură și societate și de a oferi publicului român întâlniri memorabile cu mari cineaști și cu unele dintre cele mai importante filme ale cinematografiei contemporane.

BIFF 2026 va avea loc în perioada 18–27 septembrie 2026, la Cinema Muzeul Țăranului Român și Apollo111 din București.