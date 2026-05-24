DCNews Cultura Ce a făcut Cristian Mungiu cu trofeul Palme d'Or, după ce a bifat a doua reușită la Cannes - FOTO
Data publicării: 24 Mai 2026

Ce a făcut Cristian Mungiu cu trofeul Palme d’Or, după ce a bifat a doua reușită la Cannes - FOTO
Autor: Iulia Horovei

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a publicat, duminică, o fotografie inedită cu trofeul Palme d’Or, după ce a reușit să câștige, pentru a doua oară, prestigiosul premiu.

O fotografie publicată, duminică, de regizorul Cristian Mungiu pe rețelele de socializare, imediat după câștigarea prestigiosului trofeu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2026, a atras atenția publicului. 

În imagine, trofeul apare așezat într-o cutie de transport specifică procedurilor de securitate din aeroport.

Trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2026. Sursa foto: Cristian Mungiu, Instagram

Trofeul Palme d’Or, în cutia de transport utilizată în zona de securitate a aeroportului. Sursa foto: Cristian Mungiu, Facebook

Se pare că distincția a trecut, la rândul ei, printr-un control atent, similar celui aplicat bagajelor obișnuite. Momentul surprins de regizor pare să fie chiar înainte de îmbarcarea în avionul cu care acesta urmează să se întoarcă acasă, după succesul de la Cannes.

Trofeul Palme d’Or, unul dintre cele mai prestigioase premii din cinematografia mondială

Cineastul român Cristian Mungiu a câştigat, sâmbătă, trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, cu lungmetrajul „Fjord”. El a devenit, astfel, cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câştigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în 2007. Niciun cineast nu a câştigat de trei ori acest premiu.

De asemenea, compania de distribuţie Neon a câştigat sâmbătă seară principalul trofeu de la Cannes pentru al şaptelea an la rând, o serie impresionantă care a început cu filmul „Parasite” în 2019.

Povestea filmului „Fjord”

În filmul „Fjord”, o dramă despre complexitatea moralităţii, cineastul român Cristian Mungiu, care semnează şi scenariul acestei pelicule, îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.

Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

„Acest film este un mesaj pentru toleranţă, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toţii, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or.

Regizorul a fost felicitat de președintele Nicușor Dan, duminică, dar și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a menționat originile basarabene ale lui Cristian Mungiu. 

Bunica maternă a scenaristului este originară din zona Cahulului, azi Republica Moldova, la granița cu județul Galați. Mungiu a scris și o carte în care explorează povestea familiei sale, intitulată „Tania Ionascu, bunica mea. O biografie basarabeană”.

