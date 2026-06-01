Informaţia i-a fost dezvăluită la emisiunea De Ce Citim, de scriitorul Flaviu Predescu.

"Îți dau o informație, nu știu dacă o aveai: a fost una dintre cele mai împrumutate cărți de la Biblioteca Centrală Universitară, dar și de la alte biblioteci. Și la un moment dat, nu mai ştiu dacă n-am văzut-o și într-un top de cărți furate. Era și un top cu cele mai furate cărți de acolo", a spus Flaviu Predescu.

"Asta n-am știut, dar mă flatează. Oricum, am dat niște cifre, spre disperarea celor de la marketing, cărora nu le place neapărat să deconspiri. Sincer, nu mi s-a urcat la cap, nu cred că ține de mine această sumă, dar la un moment dat au fost, într-adevăr, tiraje record pentru România.

Am și vorbit la un podcast despre asta de curând și am văzut că am produs stupoare, așa, pentru că deja suntem locuiți de ideea că nu se citește, că nu mai dăm bani pe cărți. Sigur că se citește mai puțin și cărțile costă, așa cum totul costă mai mult deja, că ăsta e climatul social, dar nu cred că putem să generalizăm", a replicat Daniela Zeca-Buzura.

Cine este Daniela Zeca-Buzura

Daniela Zeca-Buzura este o scriitoare și jurnalistă culturală care a reușit să se impună ca model în peisajul cultural românesc. Are o dublă formare academică, absolvind Facultatea de Litere și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București.

Deține două doctorate: unul în filologie (obținut în 2001 sub coordonarea lui Paul Cornea) și unul în științele comunicării (obținut în 2015 sub îndrumarea lui Mihai Coman), fiind în prezent lector universitar la FJSC. Cariera sa în televiziune este marcată de un management cultural consistent, conducând postul TVR Cultural ca director între anii 2004 și 2012. Din 2015 și până în prezent, realizează emisiunea „Mic dejun cu un campion” de pe TVR 2 și TVR Cultural, dedicându-se dialogului profund cu personalități ale culturii.

Pentru excelența în audiovizual, a primit în 2006 distincția „Personalitatea europeană a anului pentru România”.