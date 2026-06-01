€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Cultura Daniela Zeca-Buzura, luată prin surprindere. Nu ştia că "Istoria romanţată a unui safari" e în topul celor mai furate cărţi
Data publicării: 01 Iun 2026

EXCLUSIV Daniela Zeca-Buzura, luată prin surprindere. Nu ştia că "Istoria romanţată a unui safari" e în topul celor mai furate cărţi
Autor: Florin Răvdan

Daniela Zeca-Buzura, Agerpres Sursa: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Scriitoarea Daniela Zeca-Buzura nu se aştepta ca una dintre cărţile ei să fie în topul celor mai furate din România.

Informaţia i-a fost dezvăluită la emisiunea De Ce Citim, de scriitorul Flaviu Predescu. 

"Îți dau o informație, nu știu dacă o aveai: a fost una dintre cele mai împrumutate cărți de la Biblioteca Centrală Universitară, dar și de la alte biblioteci. Și la un moment dat, nu mai ştiu dacă n-am văzut-o și într-un top de cărți furate. Era și un top cu cele mai furate cărți de acolo", a spus Flaviu Predescu.

"Asta n-am știut, dar mă flatează. Oricum, am dat niște cifre, spre disperarea celor de la marketing, cărora nu le place neapărat să deconspiri. Sincer, nu mi s-a urcat la cap, nu cred că ține de mine această sumă, dar la un moment dat au fost, într-adevăr, tiraje record pentru România.

Am și vorbit la un podcast despre asta de curând și am văzut că am produs stupoare, așa, pentru că deja suntem locuiți de ideea că nu se citește, că nu mai dăm bani pe cărți. Sigur că se citește mai puțin și cărțile costă, așa cum totul costă mai mult deja, că ăsta e climatul social, dar nu cred că putem să generalizăm", a replicat Daniela Zeca-Buzura.

Cine este Daniela Zeca-Buzura 

Daniela Zeca-Buzura este o scriitoare și jurnalistă culturală care a reușit să se impună ca model în peisajul cultural românesc. Are o dublă formare academică, absolvind Facultatea de Litere și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București.

Deține două doctorate: unul în filologie (obținut în 2001 sub coordonarea lui Paul Cornea) și unul în științele comunicării (obținut în 2015 sub îndrumarea lui Mihai Coman), fiind în prezent lector universitar la FJSC. Cariera sa în televiziune este marcată de un management cultural consistent, conducând postul TVR Cultural ca director între anii 2004 și 2012. Din 2015 și până în prezent, realizează emisiunea „Mic dejun cu un campion” de pe TVR 2 și TVR Cultural, dedicându-se dialogului profund cu personalități ale culturii.

Pentru excelența în audiovizual, a primit în 2006 distincția „Personalitatea europeană a anului pentru România”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniela Zeca Buzura
istoria romantata a unui safari
biblioteca centrala
carte furata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Germania vrea să mobilizeze în mod obligatoriu rezerviştii chiar şi în timp de pace
Publicat acum 36 minute
Zăpada se topeşte în ritm accelerat în Făgăraş şi în Bucegi. La Bâlea Lac au mai rămas doar petice de zăpadă
Publicat acum 59 minute
Consiliul de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, în premieră, pe tema încălcării spaţiului aerian românesc de către Rusia
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Atenție... că tot vine bacalaureatul! Metoda de copiat care te trimite la spital. Tinerii ajung la Urgențe
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Noul șef al Mossad, validat de Curtea Supremă din Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close