Cercetări teoretice în domeniul dansului. Lansarea unui volum în limba engleză

„Colecţia va cuprinde, până la sfârşitul anului, trei volume ale conferințelor internaţionale organizate de UNATC în 2025 – toate în primă ediţie, dar acesta este cu totul special pentru că are de îndeplinit un obiectiv clar – acela de a sublinia importanța cercetării teoretice în domeniul dansului, în cadrul cercetării academice și non-academice contemporane. Articolele incluse în acest volum lărgesc orizonturile conceptuale cunoscute, identifică noi direcții de cercetare și oferă idei care stimulează reflecția, în vederea unei explorări metodologice mai aprofundate.

Articolele sunt semnate de cercetători în domeniului dansului, pedagogiei dansului şi al terapiei prin dans şi mişcare, majoritatea profesori universitari, dar şi terapeuţi şi psihologi. Temele abordate sunt legate de dans, de pedagogia dansului, de terapia prin mişcare în corelaţie cu desenul şi conştientizarea corporală, necesară atât persoanelor cu dizabilităţi, copiilor cu spectru autist sau vârstnicilor afectaţi de Parkinson. Analiza se face prin prisma proiectelor implementate – unele dintre ele de pionierat în domeniu, altele încercând să regleze întârzierea pe care o avem la nivel naţional în implementarea acestor proiecte şi strategii faţă de evoluţia internaţională.

Autorii prezenţi în volum sunt, în ordinea articolelor publicate: Nicoleta Demian (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca), Valentina De Piante (UNATC), alături de Dr. Hanna Poikonen (Wise Motion Suedia), Loredana Adriana Pătrăşcoiu (FPSE, Universitatea din București), Nicolae Gligor (Facultatea de Filosofie a Universității din București), Ana Maria Dumitrașcu (terapeut), Andreea Stoicescu (Universitatea Națională de Muzică din București), Loredana Cristina Larionescu (Entuziart Association) şi Irina Marinescu (UnShame Dance program), Sandra Elizabeth Mavhima (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași), Cristina Maria Olar (UAT Tg-Mureş).

În măsura în care aceste studii generează puncte de vedere noi, stimulează căi investigative ulterioare, determină explorări metodologice suplimentare, extind orizonturile conceptuale și poziționează dansul în centrul reflecției teoretice dedicate domeniului artelor performative, misiunea volumului de Proceedings al ICCD 2025, publicat la UNATC PRESS în colaborare cu editura Universitaria Craiova în 2026, va fi considerată un succes.” arată un comunicat al organizatorilor.