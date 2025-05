Scriitorul român pentru care oamenii au stat la cozi

Ioana Drăgan a rememorat cu emoție câteva dintre personalitățile literare care i-au marcat parcursul profesional și uman. Tema: scriitorii care, deși au avut un uriaș succes de public în timpul vieții, par a fi tot mai puțin prezenți în conștiința culturală actuală.

Iată dialogul dintre Ioana Drăgan și Ionuț Vulpescu:

Paler, solitarul spiritului, preferatul Ioanei Drăgan

I.V.: Dacă ai face un top sentimental, dacă ai spune care sunt 3 ediții memorabile pentru tine și pentru cei pe care i-ai urmărit, exercițiu foarte greu de făcut. Spune-mi 2, 3, 4 întâlniri memorabile pe care le-ai văzut la emisiunea ta.

I.D.: Eu, din perspectiva mea acum, e vorba chiar de ceea ce aleg eu, nu ceea ce... Opțiunea mea ar fi toate întâlnirile cu Octavian Paler, care au fost, din punctul meu de vedere, excepționale. Nu pentru că s-a aflat el în platoul emisiunii mele, ci pentru că domnul Paler era absolut un spirit... Nici nu pot să spun... Un unicat în spirit. Eu i-am spus aici un solitar al spiritului. Asta a fost titlul...

I.V.: Aventuri solitare.

I.D.: Exact, da. I-am spus că era un solitar în tot și el avea nevoie de spații largi de discuție până își elabora o frază. Nu refuza niciodată. Am făcut cu el plimbări la târgul de carte Gaudeamus și îmi plăcea întotdeauna să văd cum merg iluziile, cum își elaborează, cum construiește iluziile pe care le povestea publicul. Pornind de la Caminante, pornind de la mai multe din Jurnalul mexican, pornind de la... Era un pesimist. În același timp, avea această perspectivă ca un cuțit, de a spune lucrurilor pe nume și nu știu cine în afară de el la vremea respectivă mai spunea chiar tot ceea ce simte, tot ceea ce gândește, tot ceea ce crede. Acest tip era Octavian Paler, mi l-aduc aminte.

Scriitorul pentru care oamenii au stat la cozi

I.V.: Crezi că sunt lucruri scrise de el încă nepublicate?

I.D.: Nu știu. Doamna Georgeta Dimisianu nu mai este, da. Nu știu, era pentru mine și modelul scriitorului de succes. Nu voi putea uita, înainte de alți scriitori care chiar au avut succes de public în ultimii ani și chiar sunt câțiva care au succes mare. În cazul lui erau cozile acelea...

Ioana Drăgan, elogioasă la adresa unui autor uitat: „cel mai liber scriitor român pe care l-am cunoscut vreodată”

I.V.: Succesul lui s-a mutat și după Revoluție, și a păstrat un număr consistent de cititori.

I.D.: Nu știu ce se mai întâmplă astăzi. Aceasta este un lucru pe care îl constatăm cu tristețe, în clipa în care cineva pleacă în depărtări albastre, parcă toată lumea uită. Eu am efectiv, mi-e dor de Octavian Paler. A rămas pentru mine o întâlnire providențială. A doua, au fost toate întâlnirile cu profesorul meu și probabil al nostru, al multora dintre cei care ne urmăresc, profesorul Eugen Simion. Am făcut prima emisiune din televiziunea publică dedicată zilei Culturii Naționale. Exact când dânsul a impus promulgarea legii, s-a bătut pentru adoptarea legii. Iarăși am avut foarte multe întâlniri și de fiecare dată, tot așa, unele au fost emoționante pentru că vorbea la rândul său cu foarte multă dragoste, pur și simplu, despre scriitorii generației lui. Când vorbea despre Preda, nimeni n-a vorbit vreodată mai frumos despre Marin Preda decât profesorul Simion și asta chiar și în Facultatea de Litere era o încântare să-l ascult. De asemenea, despre Eminescu, îmi spunea, a spus în cadrul unei emisiuni și iată ce reține memoria afectivă, că cel mai patriotic vers este nu credeam a învăța a muri vreodată, deci pentru el acesta era cel mai patriotic vers, ce am reținut. Și dacă aș mai adăuga una, să mă uit un pic așa, să-mi aduc aminte, evident cu întâlnirea cu Dumitru Țepeneag, care este probabil cel mai liber scriitor român pe care l-am cunoscut vreodată.

