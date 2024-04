Senzația literară "Clubul Crimelor de Joi" va fi ecranizat cu o distribuție de excepție: Helen Mirren, Pierce Brosnan și Ben Kingsley

Filmul se va baza pe romanul best-seller cu același nume scris de Richard Osman, publicat în limba română la Crime Scene Press. Povestea plină de empatie, mister și umor urmărește aventurile unui grup de pensionari excentrici care se întâlnesc săptămânal pentru a rezolva cazuri de crimă. Atunci când un om este ucis chiar sub ochii lor, aceștia se trezesc în mijlocul primei lor investigații reale. Clubul Crimelor de Joi este o adevărată senzație literară, devenind un bestseller internațional și fiind tradus în peste 37 de țări.



Cartea a fost foarte bine primită și în România, fiind unul dintre titlurile cele mai apreciate de la Crime Scene Press, parte din seria Clubul Crimelor de Joi, o incursiune captivantă în lumea misterelor și a intrigilor, care cuprinde alte trei cărți fascinante scrise de talentatul autor britanic, Bărbatul care a murit de două ori, Ultimul diavol care trebuie să moară, și Glonțul care a ratat ținta, la rândul lor bestsellere, cu milioane de exemplare vândute în toată lumea.



Pregătirile pentru film au atras atenția publicului și a industriei cinematografice datorită prezenței unor mari nume precum Helen Mirren, cunoscută pentru rolurile sale remarcabile în filme precum "The Queen" și "Prime Suspect", Pierce Brosnan, celebru pentru interpretarea sa ca James Bond, și Ben Kingsley, laureat al premiului Oscar pentru rolul său din "Gandhi".



Chris Columbus, regizorul renumit pentru filmele din franciza "Home Alone" și primele două filme "Harry Potter", va fi regizorul acestei adaptări captivante.





Richard Osman este un scriitor, producător, comediant, scenarist și prezentator de televiziune britanic. Este cunoscut drept gazdă a mai multor emisiuni, printre care Pointless și Richard Osman’s House of Games, a lucrat ca director de creație pentru Endemol UK, a prezentat emisiunea Pointless de pe BBC One și este invitat frecvent la emisiuni-concurs ca Have I Got News For You, Would I Lie to You și Taskmaster. Debutul său literar, "Clubul Crimelor de Joi", a fost un succes imens și a cucerit inimile cititorilor din întreaga lume.



Clubul Crimelor de Joi este #1 bestseller Sunday Times, tradus în 37 de țări și romanul care a stabilit un nou record de vânzări în Marea Britanie – peste 250.000 de exemplare vândute la o lună de la lansare. Romanul a fost declarat cartea anului 2020 de rețeaua de librării W H Smith.



Într-un sătuc liniștit pentru seniori, patru pensionari excentrici care au legat o prietenie improbabilă se întâlnesc o dată pe săptămână ca să rezolve cazuri de crimă rămase neelucidate. Dar când un om e ucis chiar sub ochii lor, Clubul Crimelor de Joi se pomenește aruncat în mijlocul primei sale anchete adevărate. Elizabeth, Joyce, Ibrahim și Ron poate că au o vârstă venerabilă, dar mai au încă destui ași în mânecă. Ajutați de o tânără polițistă dornică să se afirme și de un inspector-șef căruia nu-i mai lipsește mult să-și ia lumea în cap, echipa noastră strălucită, dar absolut neobișnuită trebuie să salveze locul care le-a devenit cămin, dar și să demaște mintea diabolică din spatele complotului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News