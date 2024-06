„Este un profesor existențial!” George Friedman, despre George Maior, în postfața cărții acestuia - Video

George Friedman, politolog, autor de New York Times best sellers și președinte-fondator al Geopolitical Futures și Stratfor, a scris un cuvânt în postfața cărții Superpolitica, de George Maior, aflată în curs de apariție la editura RAO. Referindu-se la personalitatea autorului, politologul a scris că acesta este „o îmbinare interesantă de sensibilitate și de obiectivitate implacabilă.” În postfață se găsește un cuvânt al istoricului Edward N. Luttwak, iar cuvântul înainte este scris de academicianul Ioan Aurel Pop.

„L-am cunoscut pe Maior cu mulți ani în urmă, cu ocazia unei vizite în Europa Centrală. Era o îmbinare interesantă de sensibilitate și de obiectivitate implacabilă. A avut grijă să mă felicite ori de câte ori am înțeles regiunea și, dimpotrivă, să îmi arate cu vigoare cât de mult greșeam în alte ocazii. În numeroasele funcții pe care le-a avut în statul român, acest amestec de duritate și de înțelegere s-a dovedit indispensabil. Nu mulți sunt oamenii de stat înzestrați cu această combinație de însușiri, reușind să se poziționeze ca un ghid, așa cum orice om de stat ar trebui să fie. George Maior este un astfel de om. În cele din urmă, îl percep ca pe un profesor, o ocupație plină de provocări, dar pe care a ajuns s-o stăpânească nu doar ca profesor de meserie, ci mai ales ca profesor existențial. Este un intelectual și un om care trăiește într-o realitate dură. Mă consider norocos că am ajuns să îl cunosc și că a fost generos cu timpul pe care mi l-a acordat.” scrie George Friedman.

