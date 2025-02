Cărți de neratat în 2025. Povești captivante care îți vor atrage atenția

De la debuturi spectaculoase la întoarcerea unor autori celebri, cărțile anului promit să fie o fereastră deschisă către lumi fascinante, pline de emoție, mister și reflecție. Dacă ești în căutarea unor titluri care te vor ține cu sufletul la gură, iată câteva dintre cele mai așteptate, potrivit BBC.

Debuturi care vor impresiona

„Confessions” de Catherine Airey este un roman emoționant care explorează realitatea dureroasă a emigranților și lupta cu traumele personale. În același timp, „The Boy from the Sea” de Garrett Carr te va transporta într-un peisaj irepetabil din Irlanda, unde o comunitate mică se confruntă cu mari schimbări. În plus, Florence Knapp și Roisin O'Donnell promit să aducă narațiuni inovative, care vor surprinde cititorii cu povestiri provocatoare și autentice.

Autori celebri

Chimamanda Ngozi Adichie revine în forță cu „Dream Count”, un roman care pune în prim-plan patru femei nigeriene, fiecare cu o poveste aparte, pe fondul pandemiei care le schimbă viețile. De asemenea, Stephen King te va ține cu sufletul la gură cu „Never Flinch”, un thriller care o aduce din nou în prim-plan pe Holly Gibney, într-o poveste de neuitat despre crime și secrete întunecate. Iar Richard Osman continuă seria „Thursday Murder Club” cu un nou caz intrigant care promite să adâncească misterul și umorul care l-au consacrat.

Autori de renume, precum Natasha Brown și Ocean Vuong, revin cu lucrări care vor impresiona la fel de mult ca debuturile lor. Torrey Peters și Irvine Welsh oferă continuări ale unor povești fascinante despre identitate și viața contemporană, care vor atrage cititorii din toate colțurile lumii. Este anul în care se adâncesc temele care ne definesc și ne provoacă.

Adevăruri neștiute

2025 va fi și anul memorilor captivante. „Hope: The Autobiography of Pope Francis”, Autobiografia Papei Francisc promite să ofere o privire rară în viața unuia dintre cei mai influenți lideri spirituali ai vremurilor noastre. Keith McNally își va împărtăși cu umor și sinceritate călătoria sa profesională și personală în „I Regret Almost Everything”. Pe lângă acestea, Bill și Melinda Gates vor dezvălui momente intime din viața lor, iar Ian Leslie explorează legătura complexă dintre John Lennon și Paul McCartney în „John and Paul: A Love Story in Songs”, aducând o nouă lumină asupra unei dintre celebre relații din istoria muzicii.

