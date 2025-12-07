€ 5.0919
Gaudeamus: ''Francmasonii, arhitecții lumii moderne'', volumul lui John Dickie, a fost lansat
Data actualizării: 15:42 07 Dec 2025 | Data publicării: 15:40 07 Dec 2025

Gaudeamus: ''Francmasonii, arhitecții lumii moderne'', volumul lui John Dickie, a fost lansat
Autor: Crişan Andreescu

Gaudeamus
 

Volumul ''Francmasonii, arhitecții lumii moderne'', de John Dickie, în traducerea lui George Arion Jr., a fost lansat duminică, la Târgul de carte Gaudeamus.

America a transformat francmasoneria dintr-o societate secretă până atunci într-o societate semipublică, publică chiar, într-o perioadă în care francmasonii au devenit foarte influenți în armată, în Războiul de Independență, în războaiele pe care imperiile europene le duceau în colonii. Sigur, istoria e mult mai veche, începe în secolul XV-XVI în toată Europa, dar Marea Britanie rămâne locul de pornire al acestei organizații despre care John Dickie spune că a format lumea modernă, a afirmat jurnalista, scriitoarea și analista de politică externă Sabina Fati, președinta de onoare a ediției 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România.

Istoricul Alina Pavelescu a mărturisit că a fost în situația majorității cititorilor unor cărți despre francmasonerie.

Atunci când citești o carte despre o societate secretă, primul lucru pe care îl aștepți este să ți se reveleze secretul acelei societăți, or, această carte a lui John Dickie este cumva paradoxală. Pe de o parte, te satisface pe deplin în primele 20 de pagini, pentru că îți spune din primele 20 de pagini care este secretul presupus mare al masoneriei. Pe de altă parte, nu te satisface întru totul, te simți cumva în situația inchizitorului care, deși victima lui a spus tot, tot simte nevoia să o tortureze, fiindcă nu-i vine să creadă că asta este tot. (...) Masoneria este, în primul rând, un set de principii și de simboluri care cimentează o anumită relație între membrii ei, un fel de cult al prieteniei care, încet-încet, devine un cult al prieteniei elitiste, un cult al solidarității în apărarea anumitor valori, a spus Alina Pavelescu.

Cartea profesorului John Dickie constituie o explorare captivantă și ieșită din canoane a unei mișcări care nu numai că a contribuit la formarea societății moderne, dar are și acum un impact substanțial asupra lumii, fie și numai prin valul de teorii ale conspirației pe care l-a stârnit. La cei 400.000 de membri în Marea Britanie, peste un milion în SUA și aproximativ șase milioane în întreaga lume, e important să înțelegem rolul pe care îl joacă încă francmasoneria în zilele noastre, se arată în descrierea volumului. (Agerpres)

