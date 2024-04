Fragment în exclusivitate din cartea lui Luca Mazzucchelli, aflată în curs de aparitie „FACTORUL 1%: Obiceiuri mici pentru rezultate mari”

Vestea bună pe care ne-o dă Lucca Mazzucchelli în această ediție actualizată a cărții, este că obiceiurile pot fi schimbate în favoarea noastră, cu un minim efort. Factorul 1% este o metodă inovatoare în opt pași pentru a ne schimba obiceiurile și a transforma comportamentele care sunt importante pentru noi în obiceiuri puternice și durabile.



Peste 5 ani, vei fi rezultatul obiceiurilor pe care le adopți astăzi



Luca Mazzucchelli este psiholog, psihoterapeut și antreprenor și autorul mai multor eseuri de promovare a psihologiei, căutând mereu noi modalități de a aduce psihologia mai aproape de viața de zi cu zi a oamenilor.

Prin intermediul rețelelor sale de socializare, pe care este foarte popular, Luca Mazzucchelli discută zilnic cu sute de mii de oameni pe care îi ajută să își rezolve problemele de natură psihologică. De asemenea, este speaker pentru evenimente corporate și a fost numit Cel Mai Bun Coach pe probleme de psihologie de către Asociația Coachilor Italieni. El editează revista Psicologia contemporanea magazine și este consultant editorial pentru diverse serii de cărți. Locuiește în Milano împreună cu soția și cei trei copii ai lor.



De același autor, la Editura ap! au mai apărut cărțile pentru copii: „Tema care devine curaj” și „Totul e greu înainte să devină ușor”, dar și titlul „Era inimii”, care te va convinge că, în viitor, pentru a avea succes va fi esențial să îți poți stăpâni emoțiile.



Vă invităm să citiți un fragment în exclusivitate.



Fragment - Obiceiul 9 – Cum să înfrânăm obiceiurile rele 2.0



Clyde Beatty a fost cel mai faimos dresor de lei al secolului trecut. Domnul Beatty își datorează faima în mare măsură unei anumite descoperiri, aceea a scaunului folosit ca instrument în dresajul leilor. Pe scurt, dresorul a înțeles că, ținând un scaun cu picioarele îndreptate spre animal, atenția acestuia se fragmentează în diferite puncte (cele patru picioare ale scaunului). În acest fel, leul rămâne dezorientat, neștiind la ce să se concentreze. Consecința? Devine mult mai ușor de dresat.



Ideea este că, odată cu apariția noilor tehnologii, oamenii au împrumutat puțin din comportamentul leului: suntem expuși simultan la numeroși stimuli care, deși nu ne paralizează, ne fac să pierdem mult timp. Cum ne putem apăra împotriva acestor atacuri continue asupra atenției noastre?

O tactică pe care eu am adoptat-o și care mi-a îmbunătățit semnificativ capacitatea de concentrare atunci când scriu la calculator este să pun programul în care lucrez (Word) în modul „ecran complet”, ceea ce nu mai permite afișarea notificărilor din alte programe, neutralizând astfel semnalele periculoase care îmi distrag atenția la tot pasul 1.



Un alt lucru pe care l-am făcut și care mi-a îmbunătățit semnificativ capacitatea de concentrare a fost să-mi dezactivez toate notificările de pe telefon. Asta înseamnă că pe ecranul telefonului nu mai apar tot timpul dreptunghiuri colorate care semnalizează un SMS nou, un mesaj pe WhatsApp, un e-mail sau un like pe Facebook. Prin urmare, dacă vreau să văd cine m-a căutat și în ce mod, eu decid când să fac asta, fără a fi influențat de semnale externe. În plus, ca să nu mai am acces imediat la comportamentele care mă fac să pierd timp, am redus la minimum numărul pictogramelor de pe ecranul principal al telefonului, lăsând în final doar una: „to do list”, unde notez tot ce trebuie să fac, ca să nu uit. Astfel, dacă vreau să intru pe Facebook, YouTube ori Instagram sau dacă vreau să-mi verific e-mailurile, trebuie să dau scroll pe ecran și să ajung la următoarea pagină. Am adăugat pur și simplu un „obstacol” între mine și comportamentul pe care intenționez să-l descurajez (pierderea timpului), modificând mediul (telefonul și calculatorul, în acest caz). În esență, fără a depune eforturi semnificative, ne putem organiza mediul astfel încât să favorizăm sau să descurajăm anumite obiceiuri.

