O carte despre legitimitate în diverse epoci și culturi - VIDEO

„Superpolitik (sau Superpolitica) încearcă să propună o perspectivă teoretică integratoare, care să pună la un loc factorii materiali – de putere – cu elemente de legitimitate – de justiție sau valori – și să analizeze modul cum ei se răsfrâng în evoluția și calitatea unei anumite ordini politice, fie a statului, fie în relațiile internaționale.

E și o modalitate prin care încerc să explic schimbarea, problema stabilității și a echilibrului (sau, dimpotrivă, criza și instabilitatea) în cursul istoriei. Este, așadar, sugestia unui concept integrator, prin care cred că putem analiza mai profund progresul sau regresul ordinii, în diverse etape istorice.” George Maior, autor Superpolitica, carte în curs de apariție. Întregul interviu pe www.revistacultura.ro.



Legitimitatea văzută în funcție de epocă și cultură

„Pe de altă parte, e important să subliniez și faptul că fac o distincție de fond între politică și superpolitică, ultima referindu-se la ceea ce am numit „conducerea strategică a statului” sau, dacă nu e vorba de o autoritate formală, acel tip de acțiune care are o influență decisivă asupra ordinii interne și externe a statelor, sub aspect strategic sau în privința legitimității. Aceasta îmi permite să incorporez în superpolitik elemente care țin de strategie, de „marea strategie”, de geopolitică sau diplomație, de regulă toate acestea fiind tratate distinct, în separații stricte și destul de rigide, în științele sociale.

În sfârșit, mai vreau să arăt că aceste noțiuni, în special cea de legitimitate (pe care o asociez superpolitik), trebuie înțelese în accepțiunea unui anumit context istoric și cultural. Una este ideea de legitimitate, de justiție, în antichitate sau în timpurile medievale și moderne și altele sunt sensurile pe care i le dăm în prezent. Deși există și straturi de continuitate, așa cum încerc să evidențiez în carte, legitimitatea este văzută într-un mod particular în fiecare epocă și în fiecare cultură.” a subliniat Maior.





