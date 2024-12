„Am încercat să-l imit pe Eliade!” Profesorul Bichir despre noua sa carte - VIDEO

Istoricul și scriitorul Florian Bichir, prodecan pentru cercetare la Facultatea de Securitate și Apărare din UNAP, a vorbit în cadrul emisiunii De Ce Citim, despre cea mai recentă carte a sa, Pe frontul istoriei, publicată anul acesta la Editura Militară.

„Mi-am spus că profesorii trebuie să mai iasă de la catedră și, în calitatea mea de istoric profesionist, am făcut niște studii mai mititele să le spunem – „short story”, oricât de bună ar fi ideea, o singură idee nu generează o carte.

Atunci, ca să nu se piardă, am încercat să-l imit și eu pe Eliade, am scos niște povestiri pe care le-am publicat în presă, despre istoria României, una lângă una și eu zic că a ieșit o chestiune extraordinar de bună și a ieșit acest volum care s-a bucurat de un real succes. E scris cu polemică pentru că eu sunt un tip mai polemic așa, dar am scos din istoria poporului român fapte mai puțin cunoscute și unele chiar haioase” a declarat Florian Bichir, în exclusivitate pentru DCNews

