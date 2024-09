Cum a rămas scriitoarea Cristina Crețu parțial fără auz. „Am primit o palmă de la tatăl copilului. Mi-a interzis să dau la facultate” / Ce a urmat

Autoarea Cristina Crețu a povestit la DC News TV despre provocările din viața ei, care au inclus o pierdere parțială a auzului în urma unui episod traumatic la doar 20 de ani, dar și despre parcursul ei în literatură. Aceasta a fost invitata lui Flaviu Pedrescu la emisiunea săptămânală „De Ce Citim” din această sâmbătă.

Rămasă fără auz la urechea stângă de la 20 de ani

Crețu a relatat cum tatăl copilului său i-a interzis să își urmeze visul de a deveni profesoară de limba română, iar în urma unei cerți și-a pierdut auzul la urechea stângă:

„La 20 de ani am primit o palmă peste ureche de la cineva... și nu am mai auzit cu urechea stângă. E vorba de tatăl copilului meu. Eu am dat la filologie, era o concurență acerbă: 12-13 pe un singur loc. A fost visul meu să fiu profesoară de limba română, iar el mi-a interzis să mă duc să dau la facultate. Știam că mai puteam să dau și s-a întâmplat asta. Ne-am despărțit după aceea, nu eram cununați, dar avem un copil”.

Cum a ajuns totuși la facultate

Cu toate acestea, a reușit să urmeze studiile la Universitatea Hyperion, alegând jurnalismul ca „un ultim tren”, după ce inițial dorise să studieze filologia. Aici, a avut parte de profesori valoroși, printre care criticul literar Nicolae Georgescu.

„Auzeam cu urechea dreaptă totuși și m-am dus până la urmă. Cu media de la filologie m-am dus la Hyperion că era ultimul tren, nu aveam timp să stau prea mult. Am terminat jurnalism, acolo am avut profesori buni. Criticul Nicolae Georgescu mi-a fost profesor în facultate, am mers și acasă la dânsul, eram colegă cu soția dânsului. Auzeam de scriitori acolo, dar nu știam că peste ani eu însămi voi ajunge să scriu. Asta a fost”, a adăugat scriitoarea.

Drumul spre literatură

În 2015, Cristina Crețu a avut parte de o altă problemă de sănătate, un hematom sternal și o infecție care i-au afectat și urechea dreaptă. Acum, folosind un aparat auditiv, este pensionată pe caz de boală, dar își continuă activitățile:

„În 2015 am avut un hematom sternal și o infecție în corp și s-a diminuat mult auzul și la urechea dreaptă. În acest moment port un aparat auditiv, sunt pensionată pe caz de boală și, în timpul liber, gravez libere pe monumente funerare. Este și asta o artă. Sunt sculer matrițer după liceu, mă descurc cu scule. Sunt mulțumită că mai sunt utilă, dar prin scris pot să spun că sunt în om întreg în toate simțurile! Poate și în plus în sensibilitatea mea”, a mai spus Crețu.

Operele Cristinei Crețu

2016 – „Iarna dintre noi”

2017 – „Temple de trei zile”

2017 – „O carte pentru primăvara mea”

2018 – „Un loc din câmpie”

Cronică săptămânală în „Literatura de azi”, în urma căreia a apărut „Timpul e doar o cortină”.

