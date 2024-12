Cărţile audio, în topul vânzărilor din Germania datorită... infrastructurii

"Audiobook-urile încep să se dezvolte în România, iar asta ar putea fi o soluţie, cum ar fi pentru cei care sunt la volan. (...) Acum câţiva ani eram în Germania, la o întâlnire cu editori - la noi nu erau încă audiobook-uri dar în Germania erau deja. Am întrebat de ce în Germania merge foarte bine piaţa audiobook-urilor. Mi s-a spus că distanţa dintre casă şi serviciu este mai mare de 50km. Deci durează cam 30-40 de minute drumul, pe autostradă. Deci fiecare are cam jumătate de oră pe zi de "citit". S-ar putea să fie şi asta o soluţie.

Carte ştiinţifică în format audio nu am văzut, carte de dezvoltare personală am văzut. E greu totuşi. Şi romanele poliţiste sunt greu de urmărit. Cartea ştiinţifică are ideile mai concentrate decât una de dezvoltare personală. Şi o carte ştiinţifică mai are şi cifre, deci nu cred că e uşor de urmărit", a explicat Bogdan Hrib.

Bogdan Hrib este un scriitor român, editor și profesor universitar, cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale în literatura polițistă. Predă cursuri de management la SNSPA și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este fondatorul Editurii Tritonic, un important actor pe piața editorială din România, axată pe literatură de specialitate, științe sociale și ficțiune, inclusiv romane polițiste. În calitate de scriitor, Hrib este autorul seriei de romane polițiste care îl au în centrul acțiunii pe Stelian Munteanu, un personaj complex ce combină elemente de jurnalism și investigație.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News