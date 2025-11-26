Mândrie, prejudectă și ilustrații: Jane Austen, carte reinterpretată de Vali Ivan, prima din colecția Romane grafice

Colecția, dedicată reinterpretărilor vizuale ale marilor clasici, este concepută să aducă literatura canonică mai aproape de cititorii de astăzi, obișnuiți cu limbajul vizual. Momentul lansării, la Gaudeamus, este cu atât mai potrivit cu cât în decembrie se împlinesc 250 de ani de la nașterea lui Jane Austen.Noua colecție își propune să ofere cititorilor o perspectivă contemporană asupra unor texte clasice, prin intermediul artei grafice și al narațiunii vizuale.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, la ora 18:00, la standul Editurii Corint din cadrul târgului de carte, având ca invitați pe Adrian Cioroianu – istoric și autor, Dodo Niță – critic și cercetător al benzilor desenate, Vali Ivan – autorul adaptării, Simona Preda – istoric și scriitoare.

Vali Ivan este una dintre figurile marcante ale caricaturii de presă și ale benzilor desenate din România. Este autorul albumului „Iancu Jianu – Semnul eroului”, precum și al unor adaptări inspirate din operele lui Jules Verne („Cinci săptămâni în balon”), Edgar Allan Poe și Khalil Gibran.

Prin romanul grafic „Mândrie și prejudecată”, artistul valorifică experiența sa vastă pentru a oferi un omagiu modern celebrului text clasic, demonstrând potențialul adaptării grafice de a readuce literatura în atenția publicului contemporan.

Reinterpretarea vizuală propusă de Vali Ivan se înscrie într-un trend internațional de reimaginare a clasicilor. Fenomenul a cunoscut amploare în 2016, odată cu apariția filmului „Pride and Prejudice and Zombies”, care a combinat universul lui Jane Austen cu estetica horror și cultura pop.

Deși noua apariție din colecția „Corint Romane grafice” rămâne fidelă spiritului original, fără elemente fantastice, ea demonstrează aceeași direcție contemporană: readucerea marilor opere în atenția publicului prin mijloace vizuale moderne, capabile să atragă noi generații de cititori.