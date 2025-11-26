€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Cultura Carte Mândrie, prejudectă și ilustrații: Jane Austen, carte reinterpretată de Vali Ivan, prima din colecția Romane grafice
Data publicării: 14:20 26 Noi 2025

Mândrie, prejudectă și ilustrații: Jane Austen, carte reinterpretată de Vali Ivan, prima din colecția Romane grafice
Autor: D.C.

vali-ivan-jane-austen
 

Mândrie și prejudecată, de Jane Austen, cu ilustrații de Vali Ivan, deschide o nouă colecție a Editurii Corint: Romane grafice.

Colecția, dedicată reinterpretărilor vizuale ale marilor clasici, este  concepută să aducă literatura canonică mai aproape de cititorii de astăzi, obișnuiți cu limbajul vizual. Momentul lansării, la Gaudeamus, este cu atât mai potrivit cu cât în decembrie se împlinesc 250 de ani de la nașterea lui Jane Austen.Noua colecție își propune să ofere cititorilor o perspectivă contemporană asupra unor texte clasice, prin intermediul artei grafice și al narațiunii vizuale. 

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, la ora 18:00, la standul Editurii Corint din cadrul târgului de carte, având ca invitați pe Adrian Cioroianu – istoric și autor, Dodo Niță – critic și cercetător al benzilor desenate, Vali Ivan – autorul adaptării, Simona Preda – istoric și scriitoare.

Vali Ivan este una dintre figurile marcante ale caricaturii de presă și ale benzilor desenate din România. Este autorul albumului „Iancu Jianu – Semnul eroului”, precum și al unor adaptări inspirate din operele lui Jules Verne („Cinci săptămâni în balon”), Edgar Allan Poe și Khalil Gibran.

Prin romanul grafic „Mândrie și prejudecată”, artistul valorifică experiența sa vastă pentru a oferi un omagiu modern celebrului text clasic, demonstrând potențialul adaptării grafice de a readuce literatura în atenția publicului contemporan.

Reinterpretarea vizuală propusă de Vali Ivan se înscrie într-un trend internațional de reimaginare a clasicilor. Fenomenul a cunoscut amploare în 2016, odată cu apariția filmului „Pride and Prejudice and Zombies”, care a combinat universul lui Jane Austen cu estetica horror și cultura pop.

Deși noua apariție din colecția „Corint Romane grafice” rămâne fidelă spiritului original, fără elemente fantastice, ea demonstrează aceeași direcție contemporană: readucerea marilor opere în atenția publicului prin mijloace vizuale moderne, capabile să atragă noi generații de cititori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Reacția Guvernului, după ce mai mulți jurnaliști au fost îmbrânciți de un angajat al lui Bolojan
Publicat acum 9 minute
Soluția lui Ciprian Ciucu pentru o Capitală fără poluare: „Bucureștiul poate redeveni un oraș respirabil”
Publicat acum 23 minute
Nicolas Sarkozy, condamnare definitivă: Curtea de Casație respinge ultimul recurs în dosarul de finanțare ilegală
Publicat acum 39 minute
Panică la o școală din Cluj. Un elev de 9 ani a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas și a dislocat umărul unei învățătoare
Publicat acum 44 minute
George Simion cere desecretizarea şedinţei CSAT pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close