Ce ar schimba profesoara Mariana Badea dacă ar fi, din nou, la catedră

Intitulată „Dicționar de personaje literare pentru gimnaziu și liceu – 135 de caracterizări”, lucrarea a fost publicată la Editura Pro Universitaria și este o resură valoroasă pentru elevi, profesori sau tineri scriitori.



Evenimentul cultural a fost unul la superlativ, reunind familia autoarei, prieteni, dar și mulți elevi. Victoria Vușcan, profesor universitar și Petre Crăciun, scriitor și președinte al Filialei Literatură pentru Copii și Tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România au vorbit despre cartea doamnei Badea.



„Evenimentul a fost ca un eveniment. Important, bineînțeles”, a spus, zâmbind, Mariana Badea.



„Pentru că, mai întâi, au vorbit două personalități marcante în cultura română, doamna profesor universitar Victoria Vușcan și domnul Petre Crăciun, scriitor de mare importanță pentru literatura scrisă pentru copii, pentru literatura aceasta care pare multă, dar selectiv e puțină. Dumnealui este și președintele Filialei Uniunii Scriitorilor din România, filiala pentru copii și tineret, ceea ce spune foarte multe despre talentul de scriitor. Au venit foarte mulți copii de liceu, care m-au invitat să merg la ei la școală la taclale și m-am bucurat pentru asta, că le-a plăcut ce le-am spus despre personaj, că rolul personajelor nu este doar să stea într-o carte, rolul personajelor este că atunci când sunt citite descarcerează, cum am zis eu, inteligența emoțională și te fac să cunoști lumea din jurul tău. Acești scriitori nu au avut niște fantezii, ci au cunoscut lumea reală și au creat aceste personaje pe care le întâlnim în fiecare zi”, a subliniat Mariana Badea la finalul evenimentului.



„Am venit aici ca să ne arătăm admirația față de doamna Badea”



Elevii prezenți la lansarea cărții au ținut să-i transmită un mesaj de apreciere Marianei Badea în semn de mulțumire:



„Am venit aici ca să ne arătăm admirația față de profesoara din liceu pe care o admirăm foarte mult și o susținem din toată inima, deși nu este profesoara noatră de clasă, o admir foarte mult, deoarece a avut puterea să scrie asemenea carte minuntată, un dicționar care nu este folositor doar pentru noi elevii, dar și pentru cei care doresc să scrie cărți, pentru a se inspira din alte personaje din literatura românească, dar poate fi folositoare și la Bacalaureat, foarte folositoare”, ne-a spus Natalia.

„Din punctul meu de vedere, această carte poate să ajute foarte mult, pentru că este foarte important să citim, în special dicționare. Acesta mi se pare mai interesant având în vedere că este despre personaje literare. O respect foarte mult pe doamna Badea și îmi place că a avut puterea să scrie asemenea carte și abia aștept să o citesc”, a spus, la rândul ei, Mihaela.



La acest eveniment au participat și copiii profesoarei: Naty și Mircea Badea.



„Sunt cazul 0 al celebrei cărți portocalii de pregătire pentru bac la limba și literatura română, aceea care a făcut istorie și a fost un best seller pe vremea când examenul de bacalaureat era chiar un examen, cu mine au început aceste cărți să zic așa, mama m-a pregătit pe mine pentru bacalaureat și a început așa să scrie, atunci, prima carte aceea portocalie, și dacă zâmbiți acum înseamnă că și voi ați învățat de pe acea carte care era ultra cunoscută. Acum am ajuns, iată, la multa carte, Dicționarul de personaje. Întotdeauna m-am bucurat și i-am invidiat pe cei care și-au găsit menirea în viață și consider că mama mea, adică profesoara Mariana Badea, și-a găsit menirea în viață, acest har de a transmite elevilor valorile literaturii și limbii românii și cum declară și dânsa este bolnavă de limba română, deci este o patimă pentru limba și literatura română și mă bucur extrem de mult pentru ea, pentru ziua de astăzi care a fost o adevărată sărbătoare”, a declarat Naty Badea despre harul mamei sale de a transmite copiilor dragostea pentru limba română.



Ana Badea: „Bunica mea este cea mai bună”



Și nepoata Ana a vorbit despre harul bunicii sale, acela de a transmite valorile literaturii și limbii românii elevilor.



„Lansarea a fost excelentă ca întotdeauna, iar bunica mea este cea mai bună dintre toți. Îi transmit să continue tot așa și mi se pare că a întinerit cu scrisul, adica a ajutat-o foarte mult și să continue tot așa”, a spus Ana Badea.



Cartea are 135 de caracterizări și este structurată pe literarura populară, cultă și epica și dramaturgie.



Profesoara Mariana Badea a inclus în volum personaje din toate operele literare de căpătâi ale literaturii române, indiferent de actuala lor prezență sau absență din programa școlară. Autoarea a inclus, pe lângă caracterizări, și analize tematice esențiale pentru înțelegerea universului literar: „Comicul și umorul – categorii estetice”, „Arta narațiunii la Ion Creangă”, „Mircea Eliade – personalitate complexă a culturii române” și altele asemenea.



Mariana Badea, „profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română”, a vorbit și despre ce ar schimba în programa școlară dacă ar fi iar la catedră.



„Profesorii i-aș schimba”, a spus, râzând, Mariana Badea. „Cei care sunt mai dezinteresați așa. Am observat asta că eu vorbesc cu foarte mulți copii, îmi sunt foarte dragi, consider că sunt cea mai importantă și cea mai minuntată invenție a Universului și de noi, adulții, depinde mult evoluția lor și impactul lor în viață. Profesorii de română, în mod special, au un mare rol în canalizarea copiilor în viață, în cunoașterea persoanelor cu care intră în contact, cunoașterea întâmplărilor care au un anume sens în viața lor”, a mai spus Mariana Badea pentru DC News.

