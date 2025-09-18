A apărut volumul “Coroana Română în slujba națiunii. 1990–2025”. Ce veți găsi în carte

A apărut în librării volumul “Coroana Română în slujba națiunii. 1990–2025”, semnat de Sandra Gătejeanu-Gheorghe și publicat de Editura Curtea Veche. Este a treia ediție a cărții, adăugită, care urmează edițiilor din anii 2015 și 2020.

Cartea poate fi achiziționată din librăriile românești și poate fi comandată online.

Cartea face parte din Colecția Regală a Editurii Curtea Veche. Ea prezintă, în 35 de capitole succinte, alcătuite din text, fotografii și documente, jurnalul fiecăruia dintre cei 35 de ani petrecuți de Familia Regală în țară, din ianuarie 1990 până astăzi.

