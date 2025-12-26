€ 5.0890
DCNews Cultura Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a murit
Data actualizării: 13:53 26 Dec 2025 | Data publicării: 13:45 26 Dec 2025

Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a murit
Autor: Ioan-Radu Gava

radu f. alexandru Foto: Agerpres
 

Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a trecut la cele veșnice în a doua zi de Crăciun

Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti.

"În dimineaţa zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară.

A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune. După premiera din 2016 a comediei satirice "Luminiţa de la capătul tunelului", revine pe scena Naţionalului cu excepţionala piesă "GERTRUDE", eveniment despre care s-a afirmat: "...montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru - e regina stagiunii româneşti 2023-2024." 

Prin dispariţia lui Radu F. Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie. Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească! Zihrono Le Braha (Binecuvântată fie-i amintirea!)", se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti.

CITEȘTE ȘI                -               Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat

Totodată, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian, deplânge dispariţia scriitorului Radu F. Alexandru.

"Între gândurile voastre dedicate, de Sfintele Sărbători, iubirii şi luminii, îndreptaţi un gând şi către distinsul nostru prieten Radu F. Alexandru, al cărui suflet a ales astăzi să se ridice la ceruri", a scris Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.

radu f alexandru
scriitor
politician
radu f alexandru
