De noaptea minții! Cu cine a ajuns să se compare Cărtărescu după ce a ratat iar Premiul Nobel / foto în articol

Scriitorii Gerald Murnane din Australia, Can Xue din China şi László Krasznahorkai din Ungaria au fost favoriţii media şi ai caselor de pariuri la câştigarea Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, anunţat joi la Stockholm. Premiul a fost câștigat în acest an de maghiarul László Krasznahorkai.



Pe listă a figurat, ca de obicei, japonezul Haruki Murakami, românul Mircea Cărtărescu, britanicul Salman Rushdie, americanul Thomas Pynchon, canadiana Anne Carson sau argentinianul César Aira.

După vestea că a ratat și în acest an Premiul Nobel, Mircea Cărtărescu, aflat într-o vizită la Trieste, a simțit nevoia să se compare cu marele scriitor irlandez James Joyce.

„Împreună ne-nțelegem,

Ne uneşte-aceeaşi soartă…

(cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)“, a scris Mircea Cărtărescu la descrierea unei fotografii în care apărea alături de o statuie a marelui scriitor irlandez.

Versurile scrise de Cărtărescu sunt din Imnul Uniunii Europene în limba română, adică adaptarea în versuri a Odei bucuriei (An die Freude) de Friedrich Schiller.

Cine a fost James Joyce?

James Joyce a fost un scriitor irlandez născut la 2 februarie 1882 în Dublin și decedat la 13 ianuarie 1941 la Zürich. El este considerat unul dintre cei mai importanți și influenți autori ai literaturii moderne de limbă engleză.

Este cunoscut mai ales pentru romanul monumental „Ulysses” (1922), o operă revoluționară prin stilul său narativ - în special prin folosirea tehnicii fluxului conștiinței (stream of consciousness), o metodă care reproduce gândurile personajelor în mod direct și nestructurat, apropiat de felul în care mintea umană funcționează.

Principalele sale opere:

„Dubliners” (1914) – un volum de povestiri scurte despre viața oamenilor obișnuiți din Dublin, scris cu realism și ironie fină.

„A Portrait of the Artist as a Young Man” (1916) – un roman semi-autobiografic despre formarea intelectuală și spirituală a tânărului Stephen Dedalus, alter ego al lui Joyce.

„Ulysses” (1922) – considerat una dintre cele mai importante opere ale modernismului, o paralelă complexă cu Odiseea lui Homer, desfășurată într-o singură zi la Dublin.

„Finnegans Wake” (1939) – o operă experimentală, scrisă într-un limbaj extrem de dens și inventiv, care sfidează convențiile limbii engleze.

James Joyce a revoluționat literatura modernă, deschizând drumuri noi în ceea ce privește forma, limbajul și explorarea conștiinței. Stilul său a influențat profund scriitori precum Virginia Woolf, William Faulkner, Samuel Beckett și mulți alții.

James Joyce nu a primit Premiul Nobel pentru Literatură, deși este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului XX.

Motivul principal este că, în timpul vieții sale, operele lui - în special Ulysses și Finnegans Wake - au fost considerate prea dificile, obscure și chiar scandaloase pentru gusturile și normele culturale ale epocii. Ulysses, de exemplu, a fost interzis pentru o perioadă în mai multe țări (inclusiv în SUA și Marea Britanie) din cauza conținutului său considerat obscen.