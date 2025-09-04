"Manageri ai istoriei" - Ambasadorul George Maior a publicat o nouă carte

George Maior, fost director SRI și ambasador al României în SUA, a publicat o nouă carte. Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială este numele complet al noii lucrări.

„George Maior, descris de politologul George Friedman drept „un profesor existențial” și „un om de stat care reușește să se poziționeze ca un adevărat ghid”, își lansează cartea Manageri ai istoriei. Studii și eseuri despre teoria și practica puterii în istorie, înainte de inteligența artificială.

Diplomatul analizează critic în noua sa carte rolul puterii în istorie, atât conceptual și filozofic, cât și ca exercitare a acesteia în mod practic, la nivel societal, statal sau internațional. Examinând discursul și acțiunea practică a câtorva gânditori și practicieni ai puterii semnificativi, mergând din antichitate până la epoca modernă a inteligenței artificiale, George Maior dezvăluie o serie de recurențe sau rupturi în gândire și acțiune, cu toate consecințele faste și nefaste asupra strategiei și guvernării statului. Întrebându-se care sunt consecințele asupra naturii politicii, asupra formulării strategiilor și exercițiului puterii în noua eră a inteligenței artificiale, George Maior atrage atenția că, dincolo de beneficiile extraordinare pe care le presupune, AI nu înseamnă și înțelepciune, atribut definitoriu exclusiv ființei umane, fiind în același timp abstractă, lipsită de capacitatea înțelegerii profunde a poveștii umanității. Poate de aceea, este cu atât mai important în acest moment studiul puterii produse de om, pentru a ne ajuta să stăpânim dimensiunea puterii pe cale a fi introdusă de AI.” arată un comunicat al editurii RAO.

Despre autor

George Cristian Maior, profesor universitar al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti și diplomat de carieră, și-a început activitatea în anul 1992 în Ministerul Afacerilor Externe. Între 2000–2004 a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, calitate în care a coordonat negocierile de aderare a României la NATO. În 2004 a fost ales senator în Parlamentul României, doi ani mai târziu fiind numit director al Serviciului Român de Informații, instituție pe care a condus-o timp de opt ani.

A fost ambasador al României în Statele Unite ale Americii între 2015–2021, perioadă care a cunoscut o profundă consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Din 2021 este ambasador al României în Regatul Hașemit al Iordaniei.

