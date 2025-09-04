Data actualizării: | Data publicării:

"Manageri ai istoriei" - Ambasadorul George Maior a publicat o nouă carte

Autor: Flaviu Predescu | Categorie: Cultura

George Maior, fost director SRI și ambasador al României în SUA, a publicat o nouă carte. Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială este numele complet al noii lucrări.

„George Maior, descris de politologul George Friedman drept „un profesor existențial” și „un om de stat care reușește să se poziționeze ca un adevărat ghid”, își lansează cartea Manageri ai istoriei. Studii și eseuri despre teoria și practica puterii în istorie, înainte de inteligența artificială.

Diplomatul analizează critic în noua sa carte rolul puterii în istorie, atât conceptual și filozofic, cât și ca exercitare a acesteia în mod practic, la nivel societal, statal sau internațional. Examinând discursul și acțiunea practică a câtorva gânditori și practicieni ai puterii semnificativi, mergând din antichitate până la epoca modernă a inteligenței artificiale, George Maior dezvăluie o serie de recurențe sau rupturi în gândire și acțiune, cu toate consecințele faste și nefaste asupra strategiei și guvernării statului. Întrebându-se care sunt consecințele asupra naturii politicii, asupra formulării strategiilor și exercițiului puterii în noua eră a inteligenței artificiale, George Maior atrage atenția că, dincolo de beneficiile extraordinare pe care le presupune, AI nu înseamnă și înțelepciune, atribut definitoriu exclusiv ființei umane, fiind în același timp abstractă, lipsită de capacitatea înțelegerii profunde a poveștii umanității. Poate de aceea, este cu atât mai important în acest moment studiul puterii produse de om, pentru a ne ajuta să stăpânim dimensiunea puterii pe cale a fi introdusă de AI.” arată un comunicat al editurii RAO.

Despre autor

George Cristian Maior, profesor universitar al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti și diplomat de carieră, și-a început activitatea în anul 1992 în Ministerul Afacerilor Externe. Între 2000–2004 a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, calitate în care a coordonat negocierile de aderare a României la NATO. În 2004 a fost ales senator în Parlamentul României, doi ani mai târziu fiind numit director al Serviciului Român de Informații, instituție pe care a condus-o timp de opt ani.

A fost ambasador al României în Statele Unite ale Americii între 2015–2021, perioadă care a cunoscut o profundă consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Din 2021 este ambasador al României în Regatul Hașemit al Iordaniei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Este Inteligența Artificială un dușman sau aliat al bibliotecilor?
04 sep 2025, 20:21
"Manageri ai istoriei" - Ambasadorul George Maior a publicat o nouă carte
04 sep 2025, 21:15
Zoe Dumitrescu-Bușulenga - Maica Benedicta, 105 ani de la naștere 
20 aug 2025, 11:22
Ai o pisică? Atunci trebuie să citești cartea Anei Andronic - BUZU: Totul despre mâțe
07 aug 2025, 08:48
Autoarea Raluca Niță decodifică forța gesturilor liderului Vladimir Putin în noua sa carte, „Limbajul nevăzut al puterii”
22 iul 2025, 08:09
„Ai carte, ai parte” nu are nicio legătură cu învățătura. Ce însemna, de fapt, când a apărut, în Transilvania
16 iul 2025, 11:04
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
“Radiografia unui posibil asasinat economic”, thriller-documentar scris de Elena Tănase
11 iul 2025, 20:25
Biblioteca Metropolitană București lansează concursul „Prietenie fără granițe” –  proiect dedicat dialogului intercultural și solidarității între copii și adolescenți
01 iul 2025, 15:20
Adrian Fetecău ne surprinde cu romanul „Mihai și Mihaela”. Foarte bun pentru toți cei care (încă mai) cred că dragostea nu a murit!
18 iun 2025, 10:30
Ce ar schimba profesoara Mariana Badea dacă ar fi, din nou, la catedră
02 iun 2025, 19:33
Lansarea volumului IV al Enciclopediei Juridice, o operă de referință pentru dreptul românesc
30 mai 2025, 21:16
Lansarea de carte de la Bookfest pe care nu trebuie să o pierzi: 135 de caracterizări, un singur volum semnat de Mariana Badea
29 mai 2025, 08:43
Ce găsești la Bookfest 2025: Promoții, autori și titluri de neratat
28 mai 2025, 21:57
Scriitorul român pentru care oamenii au stat la cozi
23 mai 2025, 17:20
„Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate?“ – povestea vieții unui om brav: Carmen Vasilescu
23 mai 2025, 16:27
Dan Ciachir: Pagini de jurnal (II)/ 2020 - 2024
19 mai 2025, 15:14
O carte inedită. „Un compendiu de politică sau un roman polițist a istoriei lumii”/ VIDEO
17 apr 2025, 08:53
Era foame de carte în anii `90: Cei mai mulți bani i-am câștigat din scris. ”Mi-a dat foarte mulți bani, pentru patru ore, m-am dus în concediu”. Momentul în care ”s-a terminat tot”
07 apr 2025, 11:40
Se lansează albumul București. În căutarea Micului Paris
02 apr 2025, 11:14
A murit scriitorul Radu Ţuculescu
25 Martie 2025, 12:44
Biblioteca Metropolitană București celebrează Ziua Mondială a Poeziei alături de cei mici
18 Martie 2025, 10:01
Albumul "Reședința Arhiepiscopiei Târgoviște - Tradiție și Înnoire", a fost lansat
19 feb 2025, 16:59
A apărut Almanahul Bisericesc 2025 al Arhiepiscopie Târgoviștei: "Teologie, Cultură, Istorie, Misiune Creștină"
18 feb 2025, 10:50
Înaltpreasfințitul Părinte și Arhiepiscop Nifon, o nouă apariție editorială la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei
17 feb 2025, 11:43
"Teologie, misiune și dialog creștin", cel mai recent volum al Arhiepiscopului Târgoviștei, Nifon
13 feb 2025, 15:26
Ziua Națională a Lecturii sărbătorită în filialele Bibliotecii Metropolitane București
12 feb 2025, 11:37
Cărți de neratat în 2025. Povești captivante care îți vor atrage atenția
06 feb 2025, 19:13
Nicușor Dan deschide în sectorul 2 o bibliotecă pentru comunitatea nepaleză din Capitală
16 ian 2025, 12:52
„Viața lui Panait Istrati” – Bestsellerul lui Stelian Tănase. O carte fenomen
14 ian 2025, 20:37
Zvonuri despre sfârșitul lumii. Stelian Tănase: Cum ar reacționa românii dacă rușii ne-ar ataca țara
14 ian 2025, 19:37
Românul distrus de ruși după ce i-a denunțat. Înainte fusese omul Moscovei. Stelian Tănase: A urmat o campanie de presă fără precedent pentru a-l demola
13 ian 2025, 20:57
Profesorul și lingvistul Alexandru Niculescu a murit la Paris
29 dec 2024, 12:28
Un reputat istoric aduce elogii cărții Superpolitik, semnată de George Cristian Maior
24 dec 2024, 09:51
Cărţile audio, în topul vânzărilor din Germania datorită... infrastructurii
15 dec 2024, 14:57
Bogdan Hrib şi Alexandra Dobre, discuţie despre piaţa de carte după Gaudeamus
14 dec 2024, 16:06
„Am încercat să-l imit pe Eliade!” Profesorul Bichir despre noua sa carte - VIDEO
03 dec 2024, 12:29
Zavaidoc în anul iubirii. Doina Ruști lansează un nou roman
20 noi 2024, 10:09
Daniel Cristea-Enache, premiu important pentru o carte despre scriitori din Basarabia
19 noi 2024, 10:06
O carte despre soluțiile unei păci durabile. Daniel Cristea-Enache, despre Superpolitik / VIDEO
07 noi 2024, 10:19
Bogdan-Ion Jelea: Avatarurile populismului național românesc în primii 100 de ani: de la Mișcarea pașoptistă la Mișcarea legionară
04 noi 2024, 15:26
Ana Blandiana a primit premiul Prinţesa de Asturia pentru Litere 2024
26 oct 2024, 12:22
Premiul Cititorilor la Gala ANGELUS 2024, acordat scriitoarei Tatiana Țîbuleac pentru romanul Grădina de sticlă
20 oct 2024, 21:30
Impactul devastator al terorismului, dezvăluit de două bestseller-uri internaționale
10 oct 2024, 13:45
„Arte sub Lupă. Cronici, Portrete, Mărturii”, de Ștefan R. Apostol, lansare la Muzeul Național al Literaturii Române 
30 sep 2024, 08:26
Biblioteca Metropolitană București vă invită să redescoperiți magia lecturii la Nocturna Bibliotecilor 2024
25 sep 2024, 10:19
Cum a rămas scriitoarea Cristina Crețu parțial fără auz. „Am primit o palmă de la tatăl copilului. Mi-a interzis să dau la facultate” / Ce a urmat
22 sep 2024, 23:33
Părintele arhiepiscop și mitropolit Nifon, mesaj cu ocazia Salonului editorial Ion Heliade Rădulescu de la Târgoviște
07 sep 2024, 12:31
Cum a reuşit comunitatea românească din Sighişoara să-şi crească elitele într-un oraş dominat de saşi
02 sep 2024, 18:46
Klaus Iohannis, mesaj transmis cu prilejul deschiderii Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău
28 aug 2024, 13:55
Consiliul Concurenței: Amenzi de aproape șase milioane de lei pe piața furnizorilor de carte
21 aug 2024, 12:02
De ce a fost dat în judecată Mircea Eliade. A câștigat procesul și a cerut despăgubiri de 1 leu
17 aug 2024, 20:29
Cele mai noi știri
acum 16 minute
"Manageri ai istoriei" - Ambasadorul George Maior a publicat o nouă carte
acum 26 de minute
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 26 de minute
Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi
acum 32 de minute
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
acum 44 de minute
Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO
acum 55 de minute
Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”
acum 1 ora 8 minute
Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților
acum 1 ora 10 minute
Este Inteligența Artificială un dușman sau aliat al bibliotecilor?
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel