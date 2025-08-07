Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Ai o pisică? Atunci trebuie să citești cartea Anei Andronic - BUZU: Totul despre mâțe

Autor: Raluca Panțiru | Categorie: Cultura
FOTO: RALUCA PANȚIRU
FOTO: RALUCA PANȚIRU

Marți, 5 august, într-o seară călduroasă de vară, curtea vilei Catena a găzduit zeci de iubitori de artă și pisici, veniți la lansarea unei cărți dedicate acestei feline misterioase.

Ana Andronic – BUZU a lansat cartea „It’s All About Cats – Totul despre mâțe”, un album vizual dedicat lui Blashy, care s-a stins pe 1 noiembrie 2023.

„Vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment dedicat sufletului meu pereche, Blashy. El a plecat dintre noi acum doi ani, pe 1 noiembrie, și a fost foarte dureros — este în continuare — pentru mine. Mă bucur că am avut oportunitatea să scap puțin din anxietatea mea făcând această carte. Nu sunt un mare vorbitor, dar cred că vorbesc ilustrațiile de la sine”, a transmis Ana Andronic, autoarea cărții.

În cadrul evenimentului au fost prezenți și medicul veterinar Andrei Tutuneanu și Raluca Ionescu, psiholog.

Medicul veterinar Andrei Tutuneanu a povestit cum pisicile au început să fie tot mai prezente în cabinetele veterinare, semn că românii se atașează tot mai mult de ele. Iar psihologul Raluca Ionescu a vorbit despre cum o pisică poate fi, fără să scoată un cuvânt, un adevărat terapeut, prin simpla ei prezență, prin tors și prin felul în care ne ajută, fără grabă, să ne liniștim și să ne reconectăm cu noi înșine.

Andrei Tutuneanu: „Pisicile nu sunt simple”

„Mi se pare interesantă ideea unei cărți despre pisici și, cu atât mai mult, mi s-a părut surprinzătoare după ce am văzut-o. Conform unei statistici a Federației Producătorilor de Mâncare pentru Pisici, din 2023, europenii preferă mai mult pisicile decât câinii. Și, surprinzător, România este pe primul loc la acest capitol — undeva la 47% dintre gospodării au pisici.

Așa că o carte despre pisici este foarte bine-venită. Vedem asta și noi, în practica veterinară: dacă acum zece ani întâlneam mai ales câini mari, în ultima vreme avem tot mai multe pisici și suntem aproape la jumătate-jumătate. Devine mai provocator, pentru că pisicile nu sunt simple”, a spus medicul Andrei Tutuneanu.

Raluca Ionescu: „Această carte îmbină foarte frumos arta, pisica și terapia”

„După părerea mea, această carte îmbină foarte frumos arta, pisica și terapia. Pisicile sunt o parte importantă din viața noastră, iar cei care au sau au avut pisici știu foarte bine că ele ne ocupă o mare parte din viață și sunt semnificative pentru noi.

Pisica vine ca o lecție, pentru că ne învață subtil, dar într-un mod profund, ce înseamnă relațiile. Noi, ca oameni, avem așteptări de la cei din jur și venim cu nevoile noastre. Ei bine, în relația cu pisica, cred că trebuie să fim atenți la nevoile ei, în primul rând. Pisica nu este întotdeauna disponibilă să vină spre noi, să ne iubească sau să ne ofere afecțiune, dar întotdeauna este acolo, lângă noi.

Pisica nu vorbește, dar reușește să ne liniștească. Este acel element din viața noastră care, uneori, ne aduce stabilitate. Prin torsul ei, ne reglează emoțional. Torsul pisicii are o frecvență care ne ajută să eliberăm un hormon numit oxitocină — un hormon care liniștește, reduce stresul, scade tensiunea arterială și echilibrează emoțiile.

Pisica este, de fapt, un terapeut. Este singurul animal despre care s-a dovedit științific că eliberează acest hormon la o frecvență specifică, pe care doar ea o poate produce. Pisica vine, așadar, ca o lecție”, a spus, în cadrul evenimentului, psihologul Raluca Ionescu.

