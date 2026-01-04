Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

Bun-bun, de tot.

De asemenea, cum progresiștii, de la Țoiu la Bolojan, au pus un bemol la ”bine că Trump a scăpat lumea de un dictator”, adăugând ”să vedem și ce spune UE”. Până acum, ”reacția coordonată” a Uniunii nu i-a lăsat să vadă prea multe.



În schimb, noi l-am văzut, sau mai bine spus l-am auzit pe premierul Bolojan, venit la Digi să vorbească românilor despre mai multe taxe și mai multă muncă, în plină vacanță de Revelion. Referitor la Venezuela, premierul declara senin că nu e specialist în dreptul internațional. Bine că are expertiză în dreptul constituțional, necesară la asumarea legii pensiilor speciale.



Și mai are premierul un ministru bun rău de tot la Apărare, dl. Radu Miruță. Credeți că la o zi după ce ”Operation Absolute Resolve” a făcut knock-down armata lui Maduro, Miruță studia tacticile Delta Force, sau că analiza cu strategii de la MApN schimbările globale? Greșit. Miruță lupta cu zăpada, înarmat cu o lopată și o freză.

Nu te simți mai în siguranță când afli de la ministrul Apărării că ”Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumusețea absolută”.

Contează ce se întâmplă în Venezuela tropicală, sau în Ucraina? Nu. Iată ce scrie pe FB RM: ”La Rânca de 2 zile ninge cam încontinuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabăra celor cu pârtia făcută”.

Războiul cu nămeții poate începe oricând. Români care ați făcut armata și n-ați trecut de 70 de ani, să vă scoată Bolojan la pensie, fiți mândri de șeful oștirii. Ministrul Apărării are pârtia făcută!