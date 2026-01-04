€ 5.0985
Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă
Data actualizării: 23:10 04 Ian 2026 | Data publicării: 22:56 04 Ian 2026

Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă
Autor: Val Vâlcu

radu miruta pe partie Pârtiiiie!
 

Spectacolul de pe scena politică din România nu obosește să surprindă. Mi-a plăcut mult cum suveraniștii, până acum supărați că UE se amestecă în treburile interne, au ieșit să salute intervenția lui Trump în Venezuela.

Bun-bun, de tot.

De asemenea, cum progresiștii, de la Țoiu la Bolojan, au pus un bemol la ”bine că Trump a scăpat lumea de un dictator”,  adăugând ”să vedem și ce spune UE”. Până acum, ”reacția coordonată” a Uniunii nu i-a lăsat să vadă prea multe.


În schimb, noi l-am văzut, sau mai bine spus l-am auzit pe premierul Bolojan, venit la Digi să vorbească românilor despre mai multe taxe și mai multă muncă, în plină vacanță de Revelion. Referitor la Venezuela, premierul declara senin că nu e specialist în dreptul internațional. Bine că are expertiză în dreptul constituțional, necesară la asumarea legii pensiilor speciale.


Și mai are premierul un ministru bun rău de tot la Apărare, dl. Radu Miruță. Credeți că la o zi după ce ”Operation Absolute Resolve” a făcut knock-down armata lui Maduro, Miruță studia tacticile Delta Force, sau că analiza cu strategii de la MApN schimbările globale? Greșit. Miruță lupta cu zăpada, înarmat cu o lopată și o freză.

Nu te simți mai în siguranță când afli de la ministrul Apărării că ”Rânca e mirifică și vara și iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumusețea absolută”.

Contează ce se întâmplă în Venezuela tropicală, sau în Ucraina? Nu. Iată ce scrie pe FB RM: ”La Rânca de 2 zile ninge cam încontinuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă. Așa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câștig dreptul de a fi în tabăra celor cu pârtia făcută”.

Războiul cu nămeții poate începe oricând. Români care ați făcut armata și n-ați trecut de 70 de ani, să vă scoată Bolojan la pensie, fiți mândri de șeful oștirii. Ministrul Apărării are pârtia făcută!

acest articol reprezintă o opinie
Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

