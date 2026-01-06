€ 5.0905
DCNews Stiri Autoritățile turce au intrat în Marele Bazar din Istanbul: 68 de persoane, reținute. 28 de mașini, confiscate
Data publicării: 23:25 06 Ian 2026

Autoritățile turce au intrat în Marele Bazar din Istanbul: 68 de persoane, reținute. 28 de mașini, confiscate
Autor: Roxana Neagu

istanbul grand bazar Marele Bazar din Istanbul/ pexels
 

Mega-anchetă a autorităților turce în Istanbul. Zeci de persoane au fost reținute și bunuri însemnate au fost confiscate.

Autoritățile turce au reținut 68 din cei 80 de suspecți într-o amplă anchetă centrată pe Marele Bazar din Istanbul privind presupuse spălări de bani, a anunțat marți procurorul-șef, conform Turkiye Today. 

Într-un comunicat, Parchetul a precizat că biroul a desfășurat al patrulea val de operațiuni pentru Prevenirea Finanțării Terorismului și Investigarea Infracțiunilor de Spălare de Bani în cadrul dosarelor Marele Bazar și Venus, menite să prevină infracțiunea de ”spălare de active obținute din infracțiuni”.

Forex, fraudă cibernetică, scheme ilegale de pariuri

Ancheta a stabilit că fondurile generate prin scheme legate de Forex, metode de fraudă cibernetică și site-uri ilegale de pariuri online, au fost integrate în sistemul bancar legal prin intermediul unor companii-fantomă și conturi bancare individuale, se arată în comunicat.

Veniturile au fost apoi transferate către companii de criptomonede și mutate în străinătate, potrivit parchetului.

Bunuri confiscate, ancheta este în curs de desfășurare

Au fost emise ordine de reținere pentru un total de 80 de suspecți. Operațiunile de prindere a acestora au fost efectuate în 15 provincii, inclusiv Istanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Sirnak, Sanliurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kirikkale, Rize, Manisa, Mugla și Samsun.

Autoritățile au confiscat, de asemenea, active despre care se crede că au fost obținute prin activități infracționale de către proprietari de companii-fantomă identificați și suspecți care facilitau transferuri de bani.

Printre confiscări s-au numărat 28 de vehicule, 41 de proprietăți imobiliare, 11 unități rezidențiale și opt spații de activitate. 

Parchetul a declarat că ancheta este desfășurată într-un mod cuprinzător și meticulos pentru a proteja securitatea financiară, a preveni intrarea veniturilor din infracțiuni în sistemul economic și a descoperi pe deplin structura organizațională implicată.

