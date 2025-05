„Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate?“ – povestea vieții unui om brav: Carmen Vasilescu

Carmen este o tânără cu dizabilități care a reușit să-și depășească limitele și să nu se lase înfrântă de un destin ce, cu siguranță, pare greu de acceptat. Lucrează ca jurnalist și PR în domeniul muzical. Plină de viață, Carmen a trăit o mulțime de experiențe unice și crede că misiunea ei este să le dea încredere oamenilor că viaţa e cel mai preţios dar.

După ce a scris timp de doi ani și jumătate despre trăiri și sentimente știute doar de ea, a vrut ca manuscrisul ei să încapă pe mâinile unor profesioniști, așa că a îndrăznit să trimită un e-mail celor de la Editura Humanitas, exprimându-și dorința de a colabora cu ei.

Carmen Vasilescu face astfel încă un pas spre o viață plină de visuri împlinite: povestea vieții ei, „Și dacă-i adevărat că nu există nu se poate? Între trup și suflet”, publicată la Humanitas, va fi lansată la Salonul Internațional de carte Bookfest 2025. O carte plină de emoție și de o sinceritate rar întâlnită.

„Nu contează că am scris această carte cu nasul și cu gura, pentru că nu despre asta e vorba. Înainte de toate, am scris-o cu sufletul. Îmi doresc foarte mult ca ceea ce am trăit eu să ajungă la cât mai multe inimi și să înțeleagă cât de frumos este să trăiești cu iubire în suflet și să te bucuri de toate lucrurile pe care le poți face. De aceea am ales Editura Humanitas. Nu mă așteptam să fiu acceptată, dar am sperat și dorința mi s-a împlinit!”, spune Carmen Vasilescu.

„Îmi doream ca lumea să înțeleagă un singur lucru, anume că normalitatea nu înseamnă să fii ca ceilalți, ci să fii tu însuți, fără să te lași doborât de ce zic ceilalți despre tine. Dincolo de orice dizabilitate, contează foarte mult sufletul, pe care, din păcate, mulţi nu ajung să-l cunoască pentru că se lovesc, inevitabil, de aspectul fizic, care contează cel mai puțin. Așa cum bănuiești, nu mi‑a fost ușor. Într‑o lume în care, de obicei, se pun etichete, m‑am străduit să‑mi clădesc o lume bună și frumoasă, în care, de multe ori, rămâneam să cred doar eu.“

Împreună cu scriitorul Alexandru Stermin, jurnalistul Marcel Bartic și Lidia Bodea, directorul Editurii Humanitas, vă invităm sâmbătă, 31 mai, ora 17.00, în standul Editurii Humanitas de la Bookfest 2025, la întâlnirea cu Carmen Vasilescu. Veți cunoaște un om brav, care, de fiecare dată când s‑a rătăcit, s‑a reîntors mai puternic și mai sigur pe el. „Îmi fac curaj să mă arăt cum numai eu mă știu, să spun ceea ce de multe ori mi‑am spus doar mie însămi. Vino să inspirăm împreună aerul tare al speranței, mai ales dacă ţi se pare imposibil. Pentru că nu există nu se poate.“

„Avem nevoie de modele. Între aceste coperte veţi găsi unul. Un spirit care și-a luat revanșa faţă de trup. Care și-a învins carnea. Un suflet frumos care are nevoie, ca noi toţi, de iubire, dar care are și puterea de a oferi atâta IUBIRE, încât nu poţi să fii decât recunoscător. Carmen Vasilescu și-a construit aripi de Frumos, de Lumină, de Iubire și a evadat din trupul firav. Ea este o Învingătoare. Citiţi această carte! Veţi descoperi un om puternic, frumos și luminos. Ce bine că există oameni ca tine, Carmen!“ — Oana Pellea.

„Prin felul în care scrie, descrie și e la curent cu tot ce se întâmplă pe plan cultural, Carmen e în miezul vieţii, își conduce destinul și-l depășește. O viaţă care acum s-a coagulat într-o carte care trebuie citită fără a ne lăsa influenţaţi de compasiune sau de prejudecăţi. E o poveste în care ne emoţionează curajul și seninătatea și în care ar fi bine să ne putem regăsi cu toţii.“ — Maia Morgenstern.

Carmen Vasilescu s-a născut pe 12 aprilie 1989, în Craiova. Deși este diagnosticată cu tetrapareză spastică, a considerat că e capabilă să trăiască o viață normală, așa că și-a urmat intuiția. După ce și-a finalizat studiile, a început să lucreze ca jurnalist și PR, în special în domeniul muzical, a organizat evenimente de conștientizare pentru persoane cu dizabilităţi și s-a implicat în proiecte de teatru comunitar. Plină de viață, Carmen a trăit o mulțime de experiențe unice. După un salt în tandem cu parașuta, a continuat cu scufundări, zboruri cu parapanta și schi. E încântată să călătorească și să descopere tradiții și culturi din diferite colțuri ale lumii. Carmen nu ţine să fie un exemplu de urmat. Ea crede că misiunea ei este să le dea încredere oamenilor că viaţa e cel mai preţios dar și că oricine poate să o trăiască la intensitate maximă, cu susținere și mai ales cu atitudinea potrivită.

link: https://humanitas.ro/humanitas/carte/si-daca-i-adevarat-ca-nu-exista-nu-se-poate

Aici poți citi primele 13 pagini ale cărții.

