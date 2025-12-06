Ursula von der Leyen, mesaj pentru România de la Bruxelles: Valorile noastre sunt puse la încercare în România

Chiar dacă nu a putut fi prezentă personal pentru a-şi ridica distincţia, Ursula von der Leyen a trimis un mesaj video, adresat mai ales românilor.

"Transmit cele mai profunde mulţumiri Institutului Aspen România pentru acest premiu. Sunt cu adevărat onorată. Timp de două decenii, aţi inspirat prin leadership bazat pe valori o nouă generaţie de români. Această misiune nu a fost niciodată mai importantă. Pentru că valorile noastre sunt puse la încercare, aici, în România. Ştiţi prea bine acest lucru. Chiar peste graniţă, Rusia duce un război brutal pentru a distruge democraţia Ucrainei. Vedeţi drone încălcând spaţiul vostru aerian, încercări de a răspândi dezinformare şi de a interfera în alegerile voastre.

În întreaga Europă, ne confruntăm cu încercări de a ne slăbi şi diviza. Să nu avem nicio îndoială, Europa este într-o luptă. Prin urmare, răspunsul nostru trebuie să fie unitatea. Să ne apropiem unii de alţii, să ne întărim democraţia, securitatea şi economia. Pentru a ne asigura că Europa poate acţiona independent îmtr-o lume din ce în ce mai periculoasă. Trebuie să luptăm pentru valorile care stau la baza uniunii noastre: democraţie, libertate şi dreptul fiecărei naţiuni de a-şi alege propriul destin.

Şi acesta este motivul pentru care am fost atât de inspirată la începutul acestui an, de Ziua Europei, când mii de români au ieşit în stradă. La Bucureşti şi în toată ţara, steagul României a fluturat mândru alături de steagul Uniunii Europene. O mare de albastru şi galben curgând pe străzi. Acei cetăţeni au înţeles ceva important: că libertatea nu poate fi considerată niciodată garantată, iar democraţia nu este niciodată asigurată. Este ceva pentru care trebuie să luptăm în fiecare zi. Vă mulţumesc pentru munca voastră esenţială şi TRĂIASCĂ EUROPA", a transmis Ursula von der Leyen.

"România, un stat foarte respectat la Bruxelles"

La Gala Aspen, pentru a ridica premiul destinat Ursulei von der Leyen, a fost Ramona Chiriac, şefa reprezentanţei Comisiei Europene în România. În exclusivitate pentru DC News şi DC News TV, aceasta a făcut câteva declaraţii, pornind de la mesajul preşedintei CE.

"Nu pot fi decât de acord că unitatea este forţa noastră cea mai importantă, cu atât mai mult într-o ţară a cărei motto este "în unire stă puterea". Cred că e uşor de înţeles de ce unitatea europeană, tot ce înseamnă forţa noastră, de la piaţa unică la efortul comun pentru Ucraina, sunt lucruri esenţiale. Cred că vorbim de o Europă care a înţeles că trebuie să fie puternică, că este pe cont propriu, că este sarcina ei să se apere şi să livreze securitate pentru ea însăşi. Fără îndoială, suntem pe drumul corect, pe drumul valorilor, de partea corectă a Europei.

România în UE este un stat matur, care livrează securitate în regiune, un stat care poate fi mândru de tot ce înseamnă, ca membru deplin al UE. Avem 18 ani de când suntem membri, vorbim de peste 100 de miliarde de euro fonduri europene care au sprijinit creşterea acestei naţiuni. Fără îndoială, pot spune că România este un stat foarte respectat la Bruxelles, inclusiv din această perspectivă a contextului geopolitic foarte dificil", a declarat Ramona Chiriac.