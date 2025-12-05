Toate zborurile de pe Aeroportul Edinburgh, suspendate. Precizări oficiale despre incident

Toate zborurile de pe Aeroportul Edinburgh au fost suspendate, vineri, 5 decembrie, din cauza unei probleme IT care afectează furnizorul de control al traficului aerian, anunță oficialii aeroportului.

„Niciun zbor nu operează în prezent de pe Aeroportul Edinburgh. Echipele lucrează pentru rezolvarea problemei și vor remedia situația cât mai curând posibil”, se arată într-un comunicat citat de SkyNews.

Aeroportul a îndemnat pasagerii să contacteze compania aeriană pentru cele mai recente informații despre zboruri.

Și reprezentanții tramvaielor din Edinburgh au notificat, de asemenea, pasagerii pe rețeaua X. Ei menționează: „Dacă călătoriți cu noi către @EDI_Airport în această dimineață, vă rugăm să rețineți că zborurile nu operează momentan”.

Aeroportul Edinbugh, al doilea din Scoția

În medie, 43.000 de pasageri folosesc zilnic aeroportul, care este deservit de 37 de companii aeriene către 155 de destinații. El este al doilea ca mărime din Scoția și se situează printre cele mai mari aeroporturi din Regatul Unit.

Nu există un termen estimat pentru reluarea zborurilor, până în acest moment.

