Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO

Pasagerii unui zbor spre Cairo au avut parte de un spectacol rar, odată cu traversarea unei zone dense de ceață și ieșirea deasupra luminilor capitalei egiptene.

Sursa video: Pilot Cezar Osiceanu

Imediat ce avionul a străpuns stratul compact de nori, s-au evidențiat siluetele piramidelor, luminate discret de strălucirea orașului.

Sursa foto: Pilot Cezar Osiceanu

Zbor printr-o „mare” de ceață

„Pe ceață am plecat, pe ceață am revenit”, a spus pilotul Cezar Osiceanu, adăugând că decolarea și aterizarea în astfel de condiții pot oferi, paradoxal, unele dintre cele mai spectaculoase priveliști.

Imagini spectaculoase din cabina avionului

Pilotul a atras atenția asupra unui fenomen luminos care, la prima vedere, poate semăna cu niște „trasoare” ce brăzdează pista. El a explicat: „Nu sunt trasoare, ci sistemul de iluminat pentru vizibilitate redusă, care arată astfel direcția pistei”.

