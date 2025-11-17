€ 5.0847
Stiri

Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Data actualizării: 09:28 17 Noi 2025 | Data publicării: 09:26 17 Noi 2025

EXCLUSIV Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Autor: Iulia Horovei

avion egipt cairo Priveliște din avion. Sursa foto: Pilot Cezar Osiceanu
 

Pasagerii unui zbor spre Cairo au avut parte de imagini spectaculoase, traversând o mare de ceață și descoperind, la ieșirea deasupra norilor, siluetele piramidelor luminate discret de oraș.

Pasagerii unui zbor spre Cairo au avut parte de un spectacol rar, odată cu traversarea unei zone dense de ceață și ieșirea deasupra luminilor capitalei egiptene.

Citește și: Cod Galben de ceață densă în 20 de județe din țară

Sursa video: Pilot Cezar Osiceanu

Imediat ce avionul a străpuns stratul compact de nori, s-au evidențiat siluetele piramidelor, luminate discret de strălucirea orașului.

Sursa foto: Pilot Cezar Osiceanu

Zbor printr-o „mare” de ceață

„Pe ceață am plecat, pe ceață am revenit”, a spus pilotul Cezar Osiceanu, adăugând că decolarea și aterizarea în astfel de condiții pot oferi, paradoxal, unele dintre cele mai spectaculoase priveliști.

Imagini spectaculoase din cabina avionului

Pilotul a atras atenția asupra unui fenomen luminos care, la prima vedere, poate semăna cu niște „trasoare” ce brăzdează pista. El a explicat: „Nu sunt trasoare, ci sistemul de iluminat pentru vizibilitate redusă, care arată astfel direcția pistei”.

Citește și: EXCLUSIV Cât de sigură e apa din avion? Pilotul Cezar Osiceanu, semnal de alarmă: E nasol!

cezar osiceanu
avion
priveliste
ceata
