Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO

Pasagerii unui zbor spre Cairo au avut parte de imagini spectaculoase, traversând o mare de ceață și descoperind, la ieșirea deasupra norilor, siluetele piramidelor luminate discret de oraș.
Pasagerii unui zbor spre Cairo au avut parte de un spectacol rar, odată cu traversarea unei zone dense de ceață și ieșirea deasupra luminilor capitalei egiptene.
Sursa video: Pilot Cezar Osiceanu
Imediat ce avionul a străpuns stratul compact de nori, s-au evidențiat siluetele piramidelor, luminate discret de strălucirea orașului.
Sursa foto: Pilot Cezar Osiceanu
„Pe ceață am plecat, pe ceață am revenit”, a spus pilotul Cezar Osiceanu, adăugând că decolarea și aterizarea în astfel de condiții pot oferi, paradoxal, unele dintre cele mai spectaculoase priveliști.
Pilotul a atras atenția asupra unui fenomen luminos care, la prima vedere, poate semăna cu niște „trasoare” ce brăzdează pista. El a explicat: „Nu sunt trasoare, ci sistemul de iluminat pentru vizibilitate redusă, care arată astfel direcția pistei”.
